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NYT прогнозирует победу Трампа на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
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NYT прогнозирует победу Трампа на выборах
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах
Газета New York Times с 72% вероятностью прогнозирует победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:10+0300
2024-11-06T06:10+0300
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
сша
выборы в сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Газета New York Times с 72% вероятностью прогнозирует победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно публикации на сайте издания, газета склоняется к тому, что Трамп победит на выборах с 72% вероятностью. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша
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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, выборы в США
06:10 06.11.2024
 
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах

NYT с 72% вероятностью прогнозирует победу Трампа на выборах в США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Газета New York Times с 72% вероятностью прогнозирует победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Согласно публикации на сайте издания, газета склоняется к тому, что Трамп победит на выборах с 72% вероятностью.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Букмекеры пророчат Трампу уверенную победу на президентских выборах
05:35
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
Выборы в СШАДональд ТрампКамала ХаррисСШАвыборы в США
 
 
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