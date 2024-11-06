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NYT прогнозирует победу Трампа на выборах

NYT прогнозирует победу Трампа на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ

NYT прогнозирует победу Трампа на выборах

Газета New York Times с 72% вероятностью прогнозирует победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T06:10+0300

2024-11-06T06:10+0300

2024-11-06T06:10+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

выборы в сша

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Газета New York Times с 72% вероятностью прогнозирует победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно публикации на сайте издания, газета склоняется к тому, что Трамп победит на выборах с 72% вероятностью. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша