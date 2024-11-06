https://1prime.ru/20241106/tramp-852631323.html
Трамп побеждает в штатах Монтана и Юта
Трамп побеждает в штатах Монтана и Юта - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп побеждает в штатах Монтана и Юта
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штатах... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:16+0300
2024-11-06T06:16+0300
2024-11-06T06:16+0300
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камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штатах Монтана и Юта с 10 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей в Юте, в то время как в Монтане Трамп побеждает с 28% после подсчета 2% голосов. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852630957.html
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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США
Трамп побеждает в штатах Монтана и Юта
Трамп получил голоса десяти выборщиков в штатах Монтана и Юта
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штатах Монтана и Юта с 10 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей в Юте, в то время как в Монтане Трамп побеждает с 28% после подсчета 2% голосов.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.