https://1prime.ru/20241106/tramp-852631442.html
Трамп побеждает в Орегоне
Трамп побеждает в Орегоне - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп побеждает в Орегоне
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в штате Орегон, сообщает... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:17+0300
2024-11-06T06:17+0300
2024-11-06T06:17+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в штате Орегон, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета первых бюллетеней. По данным агентства, республиканец получает 71,1% голосов, а кандидат от демократов - 26,4%. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, выборы в США
Трамп побеждает в Орегоне
Трамп побеждает Харрис на выборах в Орегоне
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в штате Орегон, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета первых бюллетеней.
По данным агентства, республиканец получает 71,1% голосов, а кандидат от демократов - 26,4%.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах