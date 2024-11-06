https://1prime.ru/20241106/tramp-852631442.html

Трамп побеждает в Орегоне

Трамп побеждает в Орегоне - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп побеждает в Орегоне

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в штате Орегон, сообщает... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T06:17+0300

2024-11-06T06:17+0300

2024-11-06T06:17+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в штате Орегон, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета первых бюллетеней. По данным агентства, республиканец получает 71,1% голосов, а кандидат от демократов - 26,4%. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852630957.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша