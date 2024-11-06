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Трамп перехватил лидерство в Пенсильвании - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/tramp-852631554.html
Трамп перехватил лидерство в Пенсильвании
Трамп перехватил лидерство в Пенсильвании - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп перехватил лидерство в Пенсильвании
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Ассошиэйтед... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:18+0300
2024-11-06T06:18+0300
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
сша
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 47% голосов. До этого после обработки 27% бюллетеней AP сообщало, что кандидат от демократов Камала Харрис лидировала с 55,1% против 44% у Трампа. По данным агентства, Трамп теперь лидирует с 50,2% голосов против 48,9% у Харрис. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Пенсильвания обеспечит лидера 19 голосами выборщиков – больше, чем в любом другом колеблющемся штате. С 1948 года победа в Пенсильвании означает победу в общенациональной гонке. До 2016 года на протяжении шести подряд выборов штат голосовал за кандидата от демократов. В том году Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.
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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, выборы в США
06:18 06.11.2024
 
Трамп перехватил лидерство в Пенсильвании

Трамп перехватил лидерство в колеблющейся Пенсильвании после подсчета 47% голосов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 47% голосов.
До этого после обработки 27% бюллетеней AP сообщало, что кандидат от демократов Камала Харрис лидировала с 55,1% против 44% у Трампа. По данным агентства, Трамп теперь лидирует с 50,2% голосов против 48,9% у Харрис.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах
06:10
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".
Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Пенсильвания обеспечит лидера 19 голосами выборщиков – больше, чем в любом другом колеблющемся штате. С 1948 года победа в Пенсильвании означает победу в общенациональной гонке. До 2016 года на протяжении шести подряд выборов штат голосовал за кандидата от демократов. В том году Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.
 
Выборы в СШАДональд ТрампКамала ХаррисСШАвыборы в США
 
 
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