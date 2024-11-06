Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп побеждает в Айове - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
США - ПРАЙМ, 1920Выборы в США
https://1prime.ru/20241106/tramp-852631973.html
Трамп побеждает в Айове
Трамп побеждает в Айове - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп побеждает в Айове
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:55+0300
2024-11-06T06:57+0300
выборы в сша
дональд трамп
выборы в сша
сша
камала харрис
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате Айова с шестью голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, после обработки 59% бюллетеней Трамп побеждает с 56,6% против 42,1% у Харрис.Ранее Трамп одержал в Айове победу дважды: в 2016 году, когда соперничал за пост президента с Хиллари Клинтон, и в 2020 году, когда соревновался с нынешним президентом Джо Байденом.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852630957.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f710193ccf09de55ef0af766a3d17a77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, выборы в сша, сша, камала харрис
Выборы в США, Дональд Трамп, выборы в США, США, Камала Харрис
06:55 06.11.2024 (обновлено: 06:57 06.11.2024)
 
Трамп побеждает в Айове

Трамп побеждает в штате Айова с шестью голосами выборщиков

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате Айова с шестью голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
По прогнозам агентства, после обработки 59% бюллетеней Трамп побеждает с 56,6% против 42,1% у Харрис.
Ранее Трамп одержал в Айове победу дважды: в 2016 году, когда соперничал за пост президента с Хиллари Клинтон, и в 2020 году, когда соревновался с нынешним президентом Джо Байденом.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах
06:10
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
Выборы в СШАДональд Трампвыборы в СШАСШАКамала Харрис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала