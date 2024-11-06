https://1prime.ru/20241106/tramp-852631973.html

Трамп побеждает в Айове

Трамп побеждает в Айове - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп побеждает в Айове

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T06:55+0300

2024-11-06T06:55+0300

2024-11-06T06:57+0300

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выборы в сша

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате Айова с шестью голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, после обработки 59% бюллетеней Трамп побеждает с 56,6% против 42,1% у Харрис.Ранее Трамп одержал в Айове победу дважды: в 2016 году, когда соперничал за пост президента с Хиллари Клинтон, и в 2020 году, когда соревновался с нынешним президентом Джо Байденом.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852630957.html

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