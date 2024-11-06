https://1prime.ru/20241106/tramp-852632714.html

Оценка букмекерами шанса Трампа на победу превысила 93%

Оценка букмекерами шанса Трампа на победу превысила 93% - 06.11.2024, ПРАЙМ

Оценка букмекерами шанса Трампа на победу превысила 93%

Оценка букмекерами шанса кандидата от республиканцев Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США превысила 93%, следует из данных онлайн-платформы... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:21+0300

2024-11-06T07:21+0300

2024-11-06T07:21+0300

выборы в сша

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оценка букмекерами шанса кандидата от республиканцев Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США превысила 93%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. Ранее букмекеры сервиса Polymarket оценивали вероятность победы Трампа в 71,1%. По информации сервиса, вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 93,1% против 6,6% у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис. Трамп также имеет лучшие шансы во всех семи колеблющихся штатах: 94% в Аризоне, 98% в Джорджии, 99% в Северной Каролине, 85% в Неваде, 85% в Пенсильвании, 94% в Висконсине и 92% в Мичигане. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852631554.html

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выборы в сша, дональд трамп, камала харрис, сша