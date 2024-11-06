https://1prime.ru/20241106/tramp-852632855.html
Трамп лидирует в Джорджии
Трамп лидирует в Джорджии - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в Джорджии
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает лидировать в колеблющемся штате Джорджия с 16 голосами выборщиков, сообщает... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T07:23+0300
2024-11-06T07:23+0300
2024-11-06T07:23+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает лидировать в колеблющемся штате Джорджия с 16 голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 90% голосов. По состоянию на 23.13 по вашингтонскому времени Трамп набирает 51,1% голосов, Харрис - 48,2%. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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сша, дональд трамп, выборы в сша, камала харрис
Выборы в США, США, Дональд Трамп, выборы в США, Камала Харрис
Трамп лидирует в Джорджии
Трамп лидирует в колеблющемся штате Джорджия после подсчета 90% голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает лидировать в колеблющемся штате Джорджия с 16 голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 90% голосов.
По состоянию на 23.13 по вашингтонскому времени Трамп набирает 51,1% голосов, Харрис - 48,2%.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Оценка букмекерами шанса Трампа на победу превысила 93%