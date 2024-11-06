https://1prime.ru/20241106/tramp-852632999.html

Трамп набирает 230 голосов выборщиков

Трамп набирает 230 голосов выборщиков - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп набирает 230 голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:33+0300

2024-11-06T07:33+0300

2024-11-06T07:33+0300

выборы в сша

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Согласно прогнозному расчету агентства, кандидат от Демократической партии получает только 187 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852632714.html

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выборы в сша, дональд трамп, камала харрис, сша