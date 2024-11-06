https://1prime.ru/20241106/tramp-852632999.html
Трамп набирает 230 голосов выборщиков
Трамп набирает 230 голосов выборщиков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп набирает 230 голосов выборщиков
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T07:33+0300
2024-11-06T07:33+0300
2024-11-06T07:33+0300
выборы в сша
выборы в сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Согласно прогнозному расчету агентства, кандидат от Демократической партии получает только 187 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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выборы в сша, дональд трамп, камала харрис, сша
Выборы в США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США
Трамп набирает 230 голосов выборщиков
AP: Трамп набирает 230 голосов выборщиков, опережая Харрис, у которой 187 голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
Согласно прогнозному расчету агентства, кандидат от Демократической партии получает только 187 голосов.
Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538.
Оценка букмекерами шанса Трампа на победу превысила 93%
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.