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Трамп забирает Северную Каролину с 16 выборщиками - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/tramp-852633130.html
Трамп забирает Северную Каролину с 16 выборщиками
Трамп забирает Северную Каролину с 16 выборщиками - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп забирает Северную Каролину с 16 выборщиками
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T07:35+0300
2024-11-06T07:35+0300
выборы в сша
дональд трамп
сша
выборы в сша
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, следует из прогноза Associated Press. "Бывший президент Дональд Трамп во вторник победил в колеблющемся штате Северная Каролина. Трамп получает 16 голосов выборщиков штата после победы над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис", - пишет новостное агентство. На текущий момент было обработано 89% бюллетеней, следует из данных AP. Северная Каролина, предоставляющая 16 голосов выборщиков, до сих пор восстанавливается после разрушительного урагана Хелен. Оба кандидата — Харрис и Трамп — ранее посетили штат после стихийного бедствия. С 1968 года демократы выигрывали Северную Каролину лишь дважды, последний раз в 2008 году, когда победу одержал Барак Обама. В 2020 году Трамп обогнал Байдена чуть более чем на один процент, как и в 2016 году, когда он превзошел Хиллари Клинтон.
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дональд трамп, сша, выборы в сша, камала харрис
Выборы в США, Дональд Трамп, США, выборы в США, Камала Харрис
07:35 06.11.2024
 
Трамп забирает Северную Каролину с 16 выборщиками

Трамп забирает Северную Каролину, первый ключевой штат с 16 выборщиками

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, следует из прогноза Associated Press.
"Бывший президент Дональд Трамп во вторник победил в колеблющемся штате Северная Каролина. Трамп получает 16 голосов выборщиков штата после победы над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис", - пишет новостное агентство.
На текущий момент было обработано 89% бюллетеней, следует из данных AP.
Северная Каролина, предоставляющая 16 голосов выборщиков, до сих пор восстанавливается после разрушительного урагана Хелен. Оба кандидата — Харрис и Трамп — ранее посетили штат после стихийного бедствия. С 1968 года демократы выигрывали Северную Каролину лишь дважды, последний раз в 2008 году, когда победу одержал Барак Обама. В 2020 году Трамп обогнал Байдена чуть более чем на один процент, как и в 2016 году, когда он превзошел Хиллари Клинтон.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Трамп набирает 230 голосов выборщиков
07:33
 
Выборы в СШАДональд ТрампСШАвыборы в СШАКамала Харрис
 
 
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