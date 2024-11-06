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Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10% - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/tramp-852633363.html
Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10%
Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10% - 06.11.2024, ПРАЙМ
Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10%
Акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу соцсети Truth Social, после закрытия... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T07:42+0300
2024-11-06T07:42+0300
выборы в сша
дональд трамп
сша
выборы в сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции Trump Media &amp; Technology Group Corp, материнской компании принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу соцсети Truth Social, после закрытия основных торгов вторника дорожают более чем на 10% перед оглашением итогов выборов президента США, в которых тот снова участвует, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.20 мск акции Trump Media дорожают на 10,17%. По итогам торгов вторника акции подешевели на 1,16%. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп. На данный момент происходит подсчёт голосов, поданных выборщиками, и согласно текущему прогнозу Ассошиэйтед Пресс Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. И решающим будет исход голосования в "колеблющихся" штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша
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дональд трамп, сша, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, США, выборы в США
07:42 06.11.2024
 
Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10%

Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10% перед итогами выборов в США

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНью-Йорк накануне выборов президента США
Нью-Йорк накануне выборов президента США - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу соцсети Truth Social, после закрытия основных торгов вторника дорожают более чем на 10% перед оглашением итогов выборов президента США, в которых тот снова участвует, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 мск акции Trump Media дорожают на 10,17%. По итогам торгов вторника акции подешевели на 1,16%.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп. На данный момент происходит подсчёт голосов, поданных выборщиками, и согласно текущему прогнозу Ассошиэйтед Пресс Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Оценка букмекерами шанса Трампа на победу превысила 93%
07:21
Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. И решающим будет исход голосования в "колеблющихся" штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
Выборы в СШАДональд ТрампСШАвыборы в США
 
 
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