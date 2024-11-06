https://1prime.ru/20241106/tramp-852633363.html

Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10%

Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10% - 06.11.2024, ПРАЙМ

Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10%

Акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу соцсети Truth Social, после закрытия... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:42+0300

2024-11-06T07:42+0300

2024-11-06T07:42+0300

выборы в сша

дональд трамп

сша

выборы в сша

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу соцсети Truth Social, после закрытия основных торгов вторника дорожают более чем на 10% перед оглашением итогов выборов президента США, в которых тот снова участвует, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.20 мск акции Trump Media дорожают на 10,17%. По итогам торгов вторника акции подешевели на 1,16%. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп. На данный момент происходит подсчёт голосов, поданных выборщиками, и согласно текущему прогнозу Ассошиэйтед Пресс Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. И решающим будет исход голосования в "колеблющихся" штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852632714.html

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дональд трамп, сша, выборы в сша