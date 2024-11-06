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Трамп побеждает в округе Батлер, где на него покушались
Трамп побеждает в округе Батлер, где на него покушались - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп побеждает в округе Батлер, где на него покушались
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в округе Батлер в штате Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение, сообщает телеканал... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T07:53+0300
2024-11-06T07:53+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в округе Батлер в штате Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение, сообщает телеканал NBC. По данным телеканала, Трамп набирает 65,9% голосов. Всего в округе, по подсчетам NBC, подано 98,7% голосов. Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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Выборы в США, Дональд Трамп, США, выборы в США, Камала Харрис
Трамп побеждает в округе Батлер, где на него покушались
Трамп побеждает в округе Батлер, где летом на него было совершено покушение
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в округе Батлер в штате Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение, сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, Трамп набирает 65,9% голосов. Всего в округе, по подсчетам NBC, подано 98,7% голосов.
Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали.
Трамп забирает Северную Каролину с 16 выборщиками
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.