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Трамп лидирует в Мичигане и Висконсине

Трамп лидирует в Мичигане и Висконсине - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в Мичигане и Висконсине

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющихся штатах Мичиган и Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:55+0300

2024-11-06T07:55+0300

2024-11-06T07:55+0300

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющихся штатах Мичиган и Висконсин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, в Мичигане (15 голосов выборщиков) по итогам подсчета 38% голосов Трамп лидирует с 51,7%, а у его соперницы Камалы Харрис – 46,6%. В Висконсине же Трамп набирает 50,9%, а Харрис – 47,7%. Там подсчитано 69% голосов. С 15 голосами выборщиков Мичиган является частью так называемой "голубой стены" — ряда штатов Среднего Запада, жизненно важных для демократов. После почти тридцати лет поддержки демократов штат перешел к Трампу в 2016 году, но в 2020 году Байден вновь завоевал его. Конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингелл заявила, что интрига насчёт победителя здесь сохранится вплоть до окончания подсчета голосов. Избирательные участки в штате закрываются в 8 вечера по восточному времени. Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах. Избирательные участки в штате закрываются в 9 вечера по восточному времени.

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