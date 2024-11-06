https://1prime.ru/20241106/tramp-852634807.html
Команда Трампа настроена оптимистично после первых результатов, пишет СМИ
Команда Трампа настроена оптимистично после первых результатов, пишет СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ
Команда Трампа настроена оптимистично после первых результатов, пишет СМИ
Команда кандидата в президенты Дональда Трампа поймала волну оптимизма после объявления первых результатов голосования. Об этом говорится в сообщении телеканала | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:02+0300
2024-11-06T09:02+0300
2024-11-06T09:02+0300
сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Команда кандидата в президенты Дональда Трампа поймала волну оптимизма после объявления первых результатов голосования. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN."Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа все более оптимистичны по мере появления первых результатов", - отмечает телеканал. Кроме того, уточняется, что предвыборный штаб Трампа бурно аплодирует каждому новому прогнозу о победе кандидата. Сторонники республиканца уже начали прибывать в его предвыборный штаб в Палм-Бич из его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.Первый этап президентских выборов в США проходит во вторник 5 ноября. В выборах участвую два кандидата - республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Решающими для голосования являются выборы в колеблющихся штатах, которыми в этом году являются Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, выборы в сша, дональд трамп
США, выборы в США, Дональд Трамп
Команда Трампа настроена оптимистично после первых результатов, пишет СМИ
CNN: первые результаты голосования в США внушают оптимизм команде Трампа
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Команда кандидата в президенты Дональда Трампа поймала волну оптимизма после объявления первых результатов голосования. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN.
"Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа все более оптимистичны по мере появления первых результатов", - отмечает телеканал.
Кроме того, уточняется, что предвыборный штаб Трампа бурно аплодирует каждому новому прогнозу о победе кандидата. Сторонники республиканца уже начали прибывать в его предвыборный штаб в Палм-Бич из его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Первый этап президентских выборов в США проходит во вторник 5 ноября. В выборах участвую два кандидата - республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Решающими для голосования являются выборы в колеблющихся штатах, которыми в этом году являются Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах