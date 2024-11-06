https://1prime.ru/20241106/tramp-852634807.html

Команда Трампа настроена оптимистично после первых результатов, пишет СМИ

Команда Трампа настроена оптимистично после первых результатов, пишет СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ

Команда Трампа настроена оптимистично после первых результатов, пишет СМИ

Команда кандидата в президенты Дональда Трампа поймала волну оптимизма после объявления первых результатов голосования. Об этом говорится в сообщении телеканала | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T09:02+0300

2024-11-06T09:02+0300

2024-11-06T09:02+0300

сша

выборы в сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151794_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b7e85a1514c3c68a9588802f35cc0e5.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Команда кандидата в президенты Дональда Трампа поймала волну оптимизма после объявления первых результатов голосования. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN."Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа все более оптимистичны по мере появления первых результатов", - отмечает телеканал. Кроме того, уточняется, что предвыборный штаб Трампа бурно аплодирует каждому новому прогнозу о победе кандидата. Сторонники республиканца уже начали прибывать в его предвыборный штаб в Палм-Бич из его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.Первый этап президентских выборов в США проходит во вторник 5 ноября. В выборах участвую два кандидата - республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Решающими для голосования являются выборы в колеблющихся штатах, которыми в этом году являются Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852627320.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, выборы в сша, дональд трамп