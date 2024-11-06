https://1prime.ru/20241106/tramp-852635332.html

Трамп достиг отметки в 267 голосов, передает Fox News

Трамп достиг отметки в 267 голосов, передает Fox News - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп достиг отметки в 267 голосов, передает Fox News

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на пост президента США, набрал 267 голосов выборщиков, говорится в прогнозе Fox News. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T09:29+0300

2024-11-06T09:29+0300

2024-11-06T09:30+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на пост президента США, набрал 267 голосов выборщиков, говорится в прогнозе Fox News.В то же время, Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, имеет всего 216 голосов выборщиков. Чтобы стать победителем, одному из кандидатов необходимо получить поддержку 270 из 538 голосов.Окончательное решение будет зависеть от исхода голосования в нескольких колеблющихся штатах, где ни одна из сторон не имеет преимущества. К таким штатам в этом году относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852634807.html

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дональд трамп, камала харрис