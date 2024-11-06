https://1prime.ru/20241106/tramp-852635332.html
Трамп достиг отметки в 267 голосов, передает Fox News
Трамп достиг отметки в 267 голосов, передает Fox News - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп достиг отметки в 267 голосов, передает Fox News
Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на пост президента США, набрал 267 голосов выборщиков, говорится в прогнозе Fox News. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:29+0300
2024-11-06T09:29+0300
2024-11-06T09:30+0300
выборы в сша
дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на пост президента США, набрал 267 голосов выборщиков, говорится в прогнозе Fox News.В то же время, Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, имеет всего 216 голосов выборщиков. Чтобы стать победителем, одному из кандидатов необходимо получить поддержку 270 из 538 голосов.Окончательное решение будет зависеть от исхода голосования в нескольких колеблющихся штатах, где ни одна из сторон не имеет преимущества. К таким штатам в этом году относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852634807.html
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дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп достиг отметки в 267 голосов, передает Fox News
Fox News: Трамп достиг отметки в 267 голосов из необходимых для победы 270
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на пост президента США, набрал 267 голосов выборщиков, говорится в прогнозе Fox News.
В то же время, Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, имеет всего 216 голосов выборщиков. Чтобы стать победителем, одному из кандидатов необходимо получить поддержку 270 из 538 голосов.
Окончательное решение будет зависеть от исхода голосования в нескольких колеблющихся штатах, где ни одна из сторон не имеет преимущества. К таким штатам в этом году относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Команда Трампа настроена оптимистично после первых результатов, пишет СМИ