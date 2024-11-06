https://1prime.ru/20241106/tramp-852636146.html
Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу
Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу - 06.11.2024, ПРАЙМ
Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков и обеспечивает себе победу на выборах, сообщается в прогнозе... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:55+0300
2024-11-06T09:55+0300
2024-11-06T10:31+0300
выборы в сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков и обеспечивает себе победу на выборах, сообщается в прогнозе Fox News.Отмечается, что соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис набирает всего лишь 226 голосов выборщиков.Чтобы победить, кандидату необходимо было получить не менее 270 голосов из общего числа в 538 голосов.В Соединенных Штатах ведущие медиакомпании нанимают независимых аналитиков и статистиков, которые основываясь на данных избирательных участков и опросов, предоставляют прогнозное представление о победителе. Это позволяет быстро информировать общественность об предварительных результатах выборов.
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дональд трамп
Выборы в США, Дональд Трамп
Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу
Fox News: Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечив себе победу
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков и обеспечивает себе победу на выборах, сообщается в прогнозе Fox News.
Отмечается, что соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис набирает всего лишь 226 голосов выборщиков.
Чтобы победить, кандидату необходимо было получить не менее 270 голосов из общего числа в 538 голосов.
В Соединенных Штатах ведущие медиакомпании нанимают независимых аналитиков и статистиков, которые основываясь на данных избирательных участков и опросов, предоставляют прогнозное представление о победителе. Это позволяет быстро информировать общественность об предварительных результатах выборов.
Трамп достиг отметки в 267 голосов, передает Fox News