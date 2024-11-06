https://1prime.ru/20241106/tramp-852636146.html

Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу

Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу - 06.11.2024, ПРАЙМ

Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков и обеспечивает себе победу на выборах, сообщается в прогнозе... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T09:55+0300

2024-11-06T09:55+0300

2024-11-06T10:31+0300

выборы в сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151553_0:62:3074:1791_1920x0_80_0_0_686fb4aa170aead324801dfdac3d6c1e.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков и обеспечивает себе победу на выборах, сообщается в прогнозе Fox News.Отмечается, что соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис набирает всего лишь 226 голосов выборщиков.Чтобы победить, кандидату необходимо было получить не менее 270 голосов из общего числа в 538 голосов.В Соединенных Штатах ведущие медиакомпании нанимают независимых аналитиков и статистиков, которые основываясь на данных избирательных участков и опросов, предоставляют прогнозное представление о победителе. Это позволяет быстро информировать общественность об предварительных результатах выборов.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852635332.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп