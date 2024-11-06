https://1prime.ru/20241106/tramp-852636332.html

Трамп получил большую поддержку молодежи, чем республиканцы с 2008 года

Трамп получил большую поддержку молодежи, чем республиканцы с 2008 года - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп получил большую поддержку молодежи, чем республиканцы с 2008 года

Экс-президент США и действующий кандидат на выборах от Республиканского крыла Дональд Трамп заручился большей поддержкой молодежи младше 30 лет, чем все... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T10:04+0300

2024-11-06T10:04+0300

2024-11-06T10:04+0300

выборы в сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экс-президент США и действующий кандидат на выборах от Республиканского крыла Дональд Трамп заручился большей поддержкой молодежи младше 30 лет, чем все предшествующие ему кандидаты-республиканцы. Об этом свидетельствуют данные телеканала NBC News после опроса американских избирателей в рамках exit poll."Трамп, похоже, наберет больше голосов (от избирателей - ред.) младше 30 лет, чем любой другой республиканский кандидат в президенты с 2008 года", - сообщает СМИ.Согласно информации NBC News, 47 процентов молодых людей отдают предпочтение Трампу, в то время как предыдущие кандидаты-республиканцы получали лишь 37 процентов поддержки. При этом кандидат на высший пост от демократов Камалу Харрис выбирают 49 процентов опрошенных респондентов.Первый этап президентских выборов в США проходит во вторник 5 ноября. В выборах участвую два кандидата - республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Решающими для голосования являются выборы в колеблющихся штатах, которыми в этом году являются Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852636146.html

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сша, дональд трамп, молодежь