https://1prime.ru/20241106/tramp-852636332.html
Трамп получил большую поддержку молодежи, чем республиканцы с 2008 года
Трамп получил большую поддержку молодежи, чем республиканцы с 2008 года - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп получил большую поддержку молодежи, чем республиканцы с 2008 года
Экс-президент США и действующий кандидат на выборах от Республиканского крыла Дональд Трамп заручился большей поддержкой молодежи младше 30 лет, чем все... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T10:04+0300
2024-11-06T10:04+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экс-президент США и действующий кандидат на выборах от Республиканского крыла Дональд Трамп заручился большей поддержкой молодежи младше 30 лет, чем все предшествующие ему кандидаты-республиканцы. Об этом свидетельствуют данные телеканала NBC News после опроса американских избирателей в рамках exit poll."Трамп, похоже, наберет больше голосов (от избирателей - ред.) младше 30 лет, чем любой другой республиканский кандидат в президенты с 2008 года", - сообщает СМИ.Согласно информации NBC News, 47 процентов молодых людей отдают предпочтение Трампу, в то время как предыдущие кандидаты-республиканцы получали лишь 37 процентов поддержки. При этом кандидат на высший пост от демократов Камалу Харрис выбирают 49 процентов опрошенных респондентов.Первый этап президентских выборов в США проходит во вторник 5 ноября. В выборах участвую два кандидата - республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Решающими для голосования являются выборы в колеблющихся штатах, которыми в этом году являются Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, дональд трамп, молодежь
Выборы в США, США, Дональд Трамп, молодежь
Трамп получил большую поддержку молодежи, чем республиканцы с 2008 года
NBC News: Трамп получил большую поддержку молодежи, чем республиканцы с 2008 г
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экс-президент США и действующий кандидат на выборах от Республиканского крыла Дональд Трамп заручился большей поддержкой молодежи младше 30 лет, чем все предшествующие ему кандидаты-республиканцы. Об этом свидетельствуют данные телеканала NBC News после опроса американских избирателей в рамках exit poll.
"Трамп, похоже, наберет больше голосов (от избирателей - ред.) младше 30 лет, чем любой другой республиканский кандидат в президенты с 2008 года", - сообщает СМИ.
Согласно информации NBC News, 47 процентов молодых людей отдают предпочтение Трампу, в то время как предыдущие кандидаты-республиканцы получали лишь 37 процентов поддержки. При этом кандидат на высший пост от демократов Камалу Харрис выбирают 49 процентов опрошенных респондентов.
Первый этап президентских выборов в США проходит во вторник 5 ноября. В выборах участвую два кандидата - республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Решающими для голосования являются выборы в колеблющихся штатах, которыми в этом году являются Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу