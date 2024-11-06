https://1prime.ru/20241106/tramp-852636596.html

Во Франции назвали разгромной победу Трампа на выборах

Во Франции назвали разгромной победу Трампа на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ

Во Франции назвали разгромной победу Трампа на выборах

Победа Дональда Трампа на выборах президента США является победой патриотизма над глобализмом. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T10:17+0300

2024-11-06T10:17+0300

2024-11-06T10:17+0300

политика

сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США является победой патриотизма над глобализмом. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Разгромная победа Трампа! И более того, он побеждает в сенате! Победа патриотизма над глобализмом", - написал политик.Филиппо подчеркнул, что это победа свободы перед цензурой, победа мира над ястребами, победа правды над коррупцией и победа национального суверенитета над империей.Согласно прогнозу Fox News, Трамп набирает 277 выборщиков, обеспечивая себе победу. Кроме того, чтобы победить, кандидату необходимо было получить не менее 270 голосов из общего числа в 538 голосов.

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сша, франция, дональд трамп