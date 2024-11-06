https://1prime.ru/20241106/tramp-852636596.html
Во Франции назвали разгромной победу Трампа на выборах
Во Франции назвали разгромной победу Трампа на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали разгромной победу Трампа на выборах
Победа Дональда Трампа на выборах президента США является победой патриотизма над глобализмом. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T10:17+0300
2024-11-06T10:17+0300
2024-11-06T10:17+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США является победой патриотизма над глобализмом. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Разгромная победа Трампа! И более того, он побеждает в сенате! Победа патриотизма над глобализмом", - написал политик.Филиппо подчеркнул, что это победа свободы перед цензурой, победа мира над ястребами, победа правды над коррупцией и победа национального суверенитета над империей.Согласно прогнозу Fox News, Трамп набирает 277 выборщиков, обеспечивая себе победу. Кроме того, чтобы победить, кандидату необходимо было получить не менее 270 голосов из общего числа в 538 голосов.
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сша, франция, дональд трамп
Политика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп
Во Франции назвали разгромной победу Трампа на выборах
Политик Филиппо заявил о разгромной победе Трампа на выборах в США
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США является победой патриотизма над глобализмом. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Разгромная победа Трампа! И более того, он побеждает в сенате! Победа патриотизма над глобализмом", - написал политик.
Филиппо подчеркнул, что это победа свободы перед цензурой, победа мира над ястребами, победа правды над коррупцией и победа национального суверенитета над империей.
Согласно прогнозу Fox News, Трамп набирает 277 выборщиков, обеспечивая себе победу. Кроме того, чтобы победить, кандидату необходимо было получить не менее 270 голосов из общего числа в 538 голосов.
Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу