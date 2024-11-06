https://1prime.ru/20241106/tramp-852637378.html

Спикер палаты представителей назвал Трампа избранным президентом

Спикер палаты представителей назвал Трампа избранным президентом - 06.11.2024, ПРАЙМ

Спикер палаты представителей назвал Трампа избранным президентом

Дональд Трамп стал избранным президентом США, заявил в своем аккаунте в социальной сети Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T10:39+0300

2024-11-06T10:39+0300

2024-11-06T10:39+0300

выборы в сша

дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп стал избранным президентом США, заявил в своем аккаунте в социальной сети Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон."В Америке снова надежда и утро. Дональд Трамп теперь наш избранный президент, которого выбрали американцы в такое время, как это", - отметил он.СМИ отмечали, что это будет второй случай в истории США, когда избранный президент возглавляет страну два срока не подряд, первым был Гровер Кливленд в конце 19 века.Тем временем, Камала Харрис, соперница Трампа, будет оспаривать результаты выборов и его победу в Конгрессе в роли председателя Сената 6 января следующего года.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852636596.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп