https://1prime.ru/20241106/tramp-852637378.html
Спикер палаты представителей назвал Трампа избранным президентом
Спикер палаты представителей назвал Трампа избранным президентом - 06.11.2024, ПРАЙМ
Спикер палаты представителей назвал Трампа избранным президентом
Дональд Трамп стал избранным президентом США, заявил в своем аккаунте в социальной сети Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T10:39+0300
2024-11-06T10:39+0300
2024-11-06T10:39+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп стал избранным президентом США, заявил в своем аккаунте в социальной сети Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон."В Америке снова надежда и утро. Дональд Трамп теперь наш избранный президент, которого выбрали американцы в такое время, как это", - отметил он.СМИ отмечали, что это будет второй случай в истории США, когда избранный президент возглавляет страну два срока не подряд, первым был Гровер Кливленд в конце 19 века.Тем временем, Камала Харрис, соперница Трампа, будет оспаривать результаты выборов и его победу в Конгрессе в роли председателя Сената 6 января следующего года.
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дональд трамп
Выборы в США, Дональд Трамп
Спикер палаты представителей назвал Трампа избранным президентом
Спикер палаты представителей Джонсон назвал Трампа избранным президентом
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп стал избранным президентом США, заявил в своем аккаунте в социальной сети Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
"В Америке снова надежда и утро. Дональд Трамп теперь наш избранный президент, которого выбрали американцы в такое время, как это", - отметил он.
СМИ отмечали, что это будет второй случай в истории США, когда избранный президент возглавляет страну два срока не подряд, первым был Гровер Кливленд в конце 19 века.
Тем временем, Камала Харрис, соперница Трампа, будет оспаривать результаты выборов и его победу в Конгрессе в роли председателя Сената 6 января следующего года.
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