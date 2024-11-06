https://1prime.ru/20241106/tramp-852637519.html
Трамп объявил о победе на выборах президента США
Трамп объявил о победе на выборах президента США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп объявил о победе на выборах президента США
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T10:45+0300
2024-11-06T10:45+0300
2024-11-06T10:45+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде."Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом", — отметил он.По словам Трампа, республиканцы вернут себе контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам выборов в Конгресс. Трамп также уверен, что получит более 315 первичных голосов на этих выборах, помимо необходимых 270 для избрания президентом.Он перечислил несколько штатов, в которых, по его мнению, он одержал победу - Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона и Аляска.
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дональд трамп
Выборы в США, Дональд Трамп
Трамп объявил о победе на выборах президента США
Трамп объявил о победе на выборах президента США перед сторонниками во Флориде
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде.
"Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом", — отметил он.
По словам Трампа, республиканцы вернут себе контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам выборов в Конгресс. Трамп также уверен, что получит более 315 первичных голосов на этих выборах, помимо необходимых 270 для избрания президентом.
Он перечислил несколько штатов, в которых, по его мнению, он одержал победу - Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона и Аляска.
Спикер палаты представителей назвал Трампа избранным президентом