https://1prime.ru/20241106/tramp-852637519.html

Трамп объявил о победе на выборах президента США

Трамп объявил о победе на выборах президента США - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп объявил о победе на выборах президента США

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T10:45+0300

2024-11-06T10:45+0300

2024-11-06T10:45+0300

выборы в сша

дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде."Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом", — отметил он.По словам Трампа, республиканцы вернут себе контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам выборов в Конгресс. Трамп также уверен, что получит более 315 первичных голосов на этих выборах, помимо необходимых 270 для избрания президентом.Он перечислил несколько штатов, в которых, по его мнению, он одержал победу - Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона и Аляска.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852637378.html

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дональд трамп