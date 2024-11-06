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Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/tramp-852637637.html
Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США
Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США
Экс-президент США и лидирующий кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал свои сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T10:45+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – ПРАЙМ. Экс-президент США и лидирующий кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал свои сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории."Это станет поистине золотым веком для США", - сказал республиканец в ходе своего выступления в Мар-а-Лаго, где расположено его имение. Трамп также уточнил, что считает свой результат на выборах "политической победы, которую прежде не видела история Соединенных Штатов".Ранее СМИ отмечали, что это будет второй случай в истории США, когда избранный президент возглавляет страну два срока не подряд, первым был Гровер Кливленд в конце 19 века.
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сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
10:45 06.11.2024
 
Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США

Трамп пообещал сделать свое правление "золотой эпохой" в истории США

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВосковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур "Дежавю" в Сочи
Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур Дежавю в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – ПРАЙМ. Экс-президент США и лидирующий кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал свои сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории.
"Это станет поистине золотым веком для США", - сказал республиканец в ходе своего выступления в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.
Трамп также уточнил, что считает свой результат на выборах "политической победы, которую прежде не видела история Соединенных Штатов".
Ранее СМИ отмечали, что это будет второй случай в истории США, когда избранный президент возглавляет страну два срока не подряд, первым был Гровер Кливленд в конце 19 века.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Трамп объявил о победе на выборах президента США
10:45
 
Выборы в СШАСШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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