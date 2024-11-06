https://1prime.ru/20241106/tramp-852637637.html

Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США

Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США

Экс-президент США и лидирующий кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал свои сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T10:45+0300

2024-11-06T10:45+0300

2024-11-06T10:45+0300

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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – ПРАЙМ. Экс-президент США и лидирующий кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал свои сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории."Это станет поистине золотым веком для США", - сказал республиканец в ходе своего выступления в Мар-а-Лаго, где расположено его имение. Трамп также уточнил, что считает свой результат на выборах "политической победы, которую прежде не видела история Соединенных Штатов".Ранее СМИ отмечали, что это будет второй случай в истории США, когда избранный президент возглавляет страну два срока не подряд, первым был Гровер Кливленд в конце 19 века.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852637519.html

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сша, дональд трамп, камала харрис