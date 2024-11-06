Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
США - ПРАЙМ, 1920Выборы в США
https://1prime.ru/20241106/tramp-852639380.html
Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США
Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США
Мировые лидеры поздравили экс-президента США и фаворита на текущих президентских выборах Дональда Трампа с победой в президентской гонке. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T11:55+0300
2024-11-06T11:55+0300
выборы в сша
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a016cc0c9221c00664a8f1fcd50880f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – ПРАЙМ. Мировые лидеры поздравили экс-президента США и фаворита на текущих президентских выборах Дональда Трампа с победой в президентской гонке.Так, кандидат получил поздравление от премьер-министра Индии Нарендры Моди, который назвал победу Трампа "исторической". По его словам, он с нетерпением ждет возобновления сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США.Кроме того, Трампа поздравил премьер Нидерландов Дик Схоф, также добавив, что ожидает тесного сотрудничества с ним в общих интересах двух стран.Также свои поздравления передал британский премьер Кир Стармер, при этот выразив готовность сотрудничать ради процветания отношений между Великобританией США.
https://1prime.ru/20241106/makron-852638410.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151971_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7839ac474485c72c1b5ebc923fb0371b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп
Выборы в США, США, Дональд Трамп
11:55 06.11.2024
 
Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США

Мировые лидеры поздравили Дональда Трампа с "исторической победой" на выборах

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – ПРАЙМ. Мировые лидеры поздравили экс-президента США и фаворита на текущих президентских выборах Дональда Трампа с победой в президентской гонке.
Так, кандидат получил поздравление от премьер-министра Индии Нарендры Моди, который назвал победу Трампа "исторической". По его словам, он с нетерпением ждет возобновления сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США.
Кроме того, Трампа поздравил премьер Нидерландов Дик Схоф, также добавив, что ожидает тесного сотрудничества с ним в общих интересах двух стран.
Также свои поздравления передал британский премьер Кир Стармер, при этот выразив готовность сотрудничать ради процветания отношений между Великобританией США.
# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах
11:10
 
Выборы в СШАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала