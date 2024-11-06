https://1prime.ru/20241106/tramp-852639380.html

Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США

Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США - 06.11.2024, ПРАЙМ

Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США

Мировые лидеры поздравили экс-президента США и фаворита на текущих президентских выборах Дональда Трампа с победой в президентской гонке. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T11:55+0300

2024-11-06T11:55+0300

2024-11-06T11:55+0300

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сша

дональд трамп

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя – ПРАЙМ. Мировые лидеры поздравили экс-президента США и фаворита на текущих президентских выборах Дональда Трампа с победой в президентской гонке.Так, кандидат получил поздравление от премьер-министра Индии Нарендры Моди, который назвал победу Трампа "исторической". По его словам, он с нетерпением ждет возобновления сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США.Кроме того, Трампа поздравил премьер Нидерландов Дик Схоф, также добавив, что ожидает тесного сотрудничества с ним в общих интересах двух стран.Также свои поздравления передал британский премьер Кир Стармер, при этот выразив готовность сотрудничать ради процветания отношений между Великобританией США.

https://1prime.ru/20241106/makron-852638410.html

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сша, дональд трамп