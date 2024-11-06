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От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/tramp-852640259.html
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков - 06.11.2024, ПРАЙМ
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков
От фаворита на президентских выборах в США Дональда Трампа не стоит ждать сиюминутной отмены антироссийских санкций. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:29+0300
2024-11-06T12:29+0300
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. От фаворита на президентских выборах в США Дональда Трампа не стоит ждать сиюминутной отмены антироссийских санкций. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.Сенатор отметил, что рестрикции закреплены законом, и одномоментно их отменить не получится, особенно в обозримом будущем. "Я считаю, что последствия будут. Конечно, не стоит ждать отмены санкций, в обозримой перспективе я думаю, что об этом говорить не приходится и даже в далекой перспективе это сомнительно, потому что санкции закреплены законом. А чтобы отменить закон в США, это очень сложно", - сказал Пушков РИА Новости. В то же время, он добавил, что Трамп получит большую свободу в своих действиях, так как обе палаты Конгресса будут контролировать представители Республиканской партии. В то же время, по его словам, Трампу все равно придется прислушиваться к таким ведомствам, как Пентагон, Госдеп, ЦРУ, которые будут вовлекать его в ту же политику гегемонии.
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россия, сша, дональд трамп, алексей пушков
Выборы в США, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков
12:29 06.11.2024
 
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков

Пушков: от Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций в отношении России

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. От фаворита на президентских выборах в США Дональда Трампа не стоит ждать сиюминутной отмены антироссийских санкций. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что рестрикции закреплены законом, и одномоментно их отменить не получится, особенно в обозримом будущем.
"Я считаю, что последствия будут. Конечно, не стоит ждать отмены санкций, в обозримой перспективе я думаю, что об этом говорить не приходится и даже в далекой перспективе это сомнительно, потому что санкции закреплены законом. А чтобы отменить закон в США, это очень сложно", - сказал Пушков РИА Новости.
В то же время, он добавил, что Трамп получит большую свободу в своих действиях, так как обе палаты Конгресса будут контролировать представители Республиканской партии. В то же время, по его словам, Трампу все равно придется прислушиваться к таким ведомствам, как Пентагон, Госдеп, ЦРУ, которые будут вовлекать его в ту же политику гегемонии.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
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11:55
 
Выборы в СШАРОССИЯСШАДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
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