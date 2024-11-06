https://1prime.ru/20241106/tramp-852640259.html
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков - 06.11.2024, ПРАЙМ
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков
От фаворита на президентских выборах в США Дональда Трампа не стоит ждать сиюминутной отмены антироссийских санкций. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:29+0300
2024-11-06T12:29+0300
2024-11-06T12:29+0300
выборы в сша
россия
сша
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_3acd14a087a181cb3dd92288f65a717e.jpg
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. От фаворита на президентских выборах в США Дональда Трампа не стоит ждать сиюминутной отмены антироссийских санкций. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.Сенатор отметил, что рестрикции закреплены законом, и одномоментно их отменить не получится, особенно в обозримом будущем. "Я считаю, что последствия будут. Конечно, не стоит ждать отмены санкций, в обозримой перспективе я думаю, что об этом говорить не приходится и даже в далекой перспективе это сомнительно, потому что санкции закреплены законом. А чтобы отменить закон в США, это очень сложно", - сказал Пушков РИА Новости. В то же время, он добавил, что Трамп получит большую свободу в своих действиях, так как обе палаты Конгресса будут контролировать представители Республиканской партии. В то же время, по его словам, Трампу все равно придется прислушиваться к таким ведомствам, как Пентагон, Госдеп, ЦРУ, которые будут вовлекать его в ту же политику гегемонии.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852639380.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_0033b972a5b72f53a28330c91e4b3933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, алексей пушков
Выборы в США, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков
Пушков: от Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций в отношении России
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. От фаворита на президентских выборах в США Дональда Трампа не стоит ждать сиюминутной отмены антироссийских санкций. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что рестрикции закреплены законом, и одномоментно их отменить не получится, особенно в обозримом будущем.
"Я считаю, что последствия будут. Конечно, не стоит ждать отмены санкций, в обозримой перспективе я думаю, что об этом говорить не приходится и даже в далекой перспективе это сомнительно, потому что санкции закреплены законом. А чтобы отменить закон в США, это очень сложно", - сказал Пушков РИА Новости.
В то же время, он добавил, что Трамп получит большую свободу в своих действиях, так как обе палаты Конгресса будут контролировать представители Республиканской партии. В то же время, по его словам, Трампу все равно придется прислушиваться к таким ведомствам, как Пентагон, Госдеп, ЦРУ, которые будут вовлекать его в ту же политику гегемонии.
Мировые лидеры поздравили Трампа с "исторической победой" на выборах в США