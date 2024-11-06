https://1prime.ru/20241106/tramp-852640956.html
Песков рассказал о поздравлении Трампа со стороны Путина
Песков рассказал о поздравлении Трампа со стороны Путина - 06.11.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о поздравлении Трампа со стороны Путина
Неизвестно, планирует ли российский президент Владимир Путин поздравлять лидера американских выборов Дональда Трампа с победой, отметил официальный... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:55+0300
2024-11-06T12:55+0300
2024-11-06T12:55+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Неизвестно, планирует ли российский президент Владимир Путин поздравлять лидера американских выборов Дональда Трампа с победой, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Трампа с победой на выборах в США. В то же время пресс-секретарь российского президента, комментируя потенциальный телефонный разговор между Трампом и Путиным, отметил, что об этом нужно спрашивать не у российской стороны. По его словам, российский лидер готов к контактам и к диалогу.
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россия, сша, владимир путин, дмитрий песков
Выборы в США, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о поздравлении Трампа со стороны Путина
Песков сообщил, что неизвестно о планах Путина поздравлять Трампа с победой
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Неизвестно, планирует ли российский президент Владимир Путин поздравлять лидера американских выборов Дональда Трампа с победой, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Трампа с победой на выборах в США.
В то же время пресс-секретарь российского президента, комментируя потенциальный телефонный разговор между Трампом и Путиным, отметил, что об этом нужно спрашивать не у российской стороны. По его словам, российский лидер готов к контактам и к диалогу.
От Трампа не стоит ожидать сиюминутной отмены санкций, заявил Пушков