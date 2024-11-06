https://1prime.ru/20241106/tramp-852640956.html

Песков рассказал о поздравлении Трампа со стороны Путина

Песков рассказал о поздравлении Трампа со стороны Путина - 06.11.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о поздравлении Трампа со стороны Путина

Неизвестно, планирует ли российский президент Владимир Путин поздравлять лидера американских выборов Дональда Трампа с победой, отметил официальный... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T12:55+0300

2024-11-06T12:55+0300

2024-11-06T12:55+0300

выборы в сша

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Неизвестно, планирует ли российский президент Владимир Путин поздравлять лидера американских выборов Дональда Трампа с победой, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Трампа с победой на выборах в США. В то же время пресс-секретарь российского президента, комментируя потенциальный телефонный разговор между Трампом и Путиным, отметил, что об этом нужно спрашивать не у российской стороны. По его словам, российский лидер готов к контактам и к диалогу.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852640259.html

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, владимир путин, дмитрий песков