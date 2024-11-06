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Трамп одержал победу на президентских выборах, сообщил CNN - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп одержал победу на президентских выборах, сообщил CNN
Трамп одержал победу на президентских выборах, сообщил CNN - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп одержал победу на президентских выборах, сообщил CNN
Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, победил на выборах президента США, следует из прогнозов телеканалов CNN, ABC и CBS. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T13:56+0300
2024-11-06T13:59+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, победил на выборах президента США, следует из прогнозов телеканалов CNN, ABC и CBS.Так, по информации CBS и CNN, он получил 276 голосов выборщиков, а ABC, тем временем, уже отдал ему 279 избирательных голосов.Выборы проходили 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп. Трамп был объявлен победителем уже в два часа ночи по вашингтонскому времени, а затем лично объявил о своей победе на митинге перед сторонниками во Флориде.По данным ведущих новостных ресурсов, он победил во всех ключевых штатах, несмотря на ожидания о долгой и напряженной борьбе.
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дональд трамп
Выборы в США, Дональд Трамп
13:56 06.11.2024 (обновлено: 13:59 06.11.2024)
 
Трамп одержал победу на президентских выборах, сообщил CNN

CNN: Трамп одержал победу на выборах, набрав 276 голосов выборщиков

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, победил на выборах президента США, следует из прогнозов телеканалов CNN, ABC и CBS.
Так, по информации CBS и CNN, он получил 276 голосов выборщиков, а ABC, тем временем, уже отдал ему 279 избирательных голосов.
Выборы проходили 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп. Трамп был объявлен победителем уже в два часа ночи по вашингтонскому времени, а затем лично объявил о своей победе на митинге перед сторонниками во Флориде.
По данным ведущих новостных ресурсов, он победил во всех ключевых штатах, несмотря на ожидания о долгой и напряженной борьбе.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
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