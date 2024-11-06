https://1prime.ru/20241106/tramp-852642516.html

Трамп одержал победу на президентских выборах, сообщил CNN

Трамп одержал победу на президентских выборах, сообщил CNN - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп одержал победу на президентских выборах, сообщил CNN

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, победил на выборах президента США, следует из прогнозов телеканалов CNN, ABC и CBS. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T13:56+0300

2024-11-06T13:56+0300

2024-11-06T13:59+0300

выборы в сша

дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, победил на выборах президента США, следует из прогнозов телеканалов CNN, ABC и CBS.Так, по информации CBS и CNN, он получил 276 голосов выборщиков, а ABC, тем временем, уже отдал ему 279 избирательных голосов.Выборы проходили 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп. Трамп был объявлен победителем уже в два часа ночи по вашингтонскому времени, а затем лично объявил о своей победе на митинге перед сторонниками во Флориде.По данным ведущих новостных ресурсов, он победил во всех ключевых штатах, несмотря на ожидания о долгой и напряженной борьбе.

https://1prime.ru/20241106/germaniya-852639232.html

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дональд трамп