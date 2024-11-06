https://1prime.ru/20241106/tramp-852644429.html
Решающий удар по неолибералам. В США оценили значение победы Трампа
Решающий удар по неолибералам. В США оценили значение победы Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
Решающий удар по неолибералам. В США оценили значение победы Трампа
Кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп уже победил на нынешних выборах, что стало крупнейшим политическим переворотом со времен выборов... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T14:25+0300
2024-11-06T14:25+0300
2024-11-06T14:25+0300
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
выборы в сша
сша
республиканская партия
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп уже победил на нынешних выборах, что стало крупнейшим политическим переворотом со времен выборов Эндрю Джексона 1828 года, и его публичная деятельность будет влиять на граждан в течение целого поколения, пишет Коллин Пруэтт для издания The American Conservative.По его оценке, Трамп в важнейших аспектах фактически отменил культуру — его не смогла сдержать левая система риторики, а его упорство на протяжении десятилетия атак со стороны СМИ "проложило тропу для будущих крестоносцев в борьбе против истеблишмента".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбъединение сторонников реформ под знаменем Трампа происходит на протяжении нескольких поколений. Программа Роберта Кеннеди и реализм Тулси Габбард стали доминирующими в Республиканской партии. Илон Маск, Джеффри Сакс и Билл Акман составляют основу обновленного бизнес-крыла партии.Подчеркивается, что политическое возвращение Трампа нанесет решающий удар по неолиберальному мировому порядку.Пруэтт указывает на роль нового поколения, которое выросло в тени революции "Америка прежде всего" Трампа. Риторика и недовольство этого человека стали единственной политикой, с которой они взаимодействовали. Многие мужчины приняли боевой стиль Трампа как реакцию на элитарную культуру.Что касается кандидата в вице-президенты при Трампе, то сенатор Джей Ди Вэнс символизирует новую приверженность партии защите торговли и отечественной промышленности.Автор признает, что предвыборная кампания Трампа в 2024 году обеспечила ему сильную когорту последователей, и решения Трампа в этом избирательном цикле укрепили его позиции."Демократы, возможно, еще не осознают этого, но движение "Америка прежде всего" все еще находится в зачаточном состоянии", — отмечается в публикации.Что касается ожидаемых последствий для глобальных институтов и либеральных торговых соглашений, то Пруэтт называет их значительными."Несмотря на реакционные попытки свести на нет движение Трампа, решение уже принято", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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дональд трамп, камала харрис, выборы в сша, сша, республиканская партия
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США, США, Республиканская партия
Решающий удар по неолибералам. В США оценили значение победы Трампа
TAC: победа Трампа стала крупнейшим переворотом с выборов 1828 года
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ.
Кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп уже победил на нынешних выборах, что стало крупнейшим политическим переворотом со времен выборов Эндрю Джексона 1828 года, и его публичная деятельность будет влиять на граждан в течение целого поколения, пишет Коллин Пруэтт для издания The American Conservative
.
По его оценке, Трамп в важнейших аспектах фактически отменил культуру — его не смогла сдержать левая система риторики, а его упорство на протяжении десятилетия атак со стороны СМИ "проложило тропу для будущих крестоносцев в борьбе против истеблишмента".
Объединение сторонников реформ под знаменем Трампа происходит на протяжении нескольких поколений. Программа Роберта Кеннеди и реализм Тулси Габбард стали доминирующими в Республиканской партии. Илон Маск, Джеффри Сакс и Билл Акман составляют основу обновленного бизнес-крыла партии.
Эксперт предрек новый рекордный рост госдолга США из-за политики Трампа
Подчеркивается, что политическое возвращение Трампа нанесет решающий удар по неолиберальному мировому порядку.
Пруэтт указывает на роль нового поколения, которое выросло в тени революции "Америка прежде всего" Трампа. Риторика и недовольство этого человека стали единственной политикой, с которой они взаимодействовали. Многие мужчины приняли боевой стиль Трампа как реакцию на элитарную культуру.
Что касается кандидата в вице-президенты при Трампе, то сенатор Джей Ди Вэнс символизирует новую приверженность партии защите торговли и отечественной промышленности.
Автор признает, что предвыборная кампания Трампа в 2024 году обеспечила ему сильную когорту последователей, и решения Трампа в этом избирательном цикле укрепили его позиции.
"Демократы, возможно, еще не осознают этого, но движение "Америка прежде всего" все еще находится в зачаточном состоянии", — отмечается в публикации.
Что касается ожидаемых последствий для глобальных институтов и либеральных торговых соглашений, то Пруэтт называет их значительными.
"Несмотря на реакционные попытки свести на нет движение Трампа, решение уже принято", — делает вывод автор.