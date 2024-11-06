https://1prime.ru/20241106/tramp-852649145.html

Невероятное возвращение. В США назвали причины победы Трампа

Невероятное возвращение. В США назвали причины победы Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ

Невероятное возвращение. В США назвали причины победы Трампа

Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, став старейшим главой Белого дома в истории страны, при этом он первым из президентов более... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T16:51+0300

2024-11-06T16:51+0300

2024-11-06T16:51+0300

выборы в сша

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы в сша

республиканская партия

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, став старейшим главой Белого дома в истории страны, при этом он первым из президентов более чем за 120 лет сначала потерял Белый дом, но затем вернул себе власть, пишет The Hill.Как отмечается, борьба была острой. В ходе кампании развернулся уголовный процесс над Трампом, два покушения против президента и смена лидера демократической партии. В итоге экс-президент получил по меньшей мере 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в Белом доме.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор указывает, что Трамп добился успехов среди латиноамериканских избирателей, укрепил позиции в сельской местности и почти сравнялся со своей соперницей от демократов действующим вице-президентом Камалой Харрис среди молодых мужчин.Что касается политических последствий, то победа Трампа укрепит позиции консерваторов в Верховном суде и вернет республиканцам большинство в Сенате.В 2023 году Трампу были предъявлены федеральные обвинения за попытки остаться у власти после поражения на выборах 2020 года. Он дал понять, что уволит спецпрокурора Джека Смита и положит конец судебному разбирательству.Подчеркивается, что Трамп стал кандидатом от Республиканской партии благодаря верным сторонникам. В июле он пережил покушение, после чего сплотил партию вокруг себя.Обещания Трампа сводятся к крупнейшей высылке нелегалов, продлению налоговых льгот, вводу пошлин на импорт, отмене защиты трансгендерной молодежи, закрытию Министерства образования, ослаблению экологического надзора.Автор напоминает, что Трамп станет вторым президентом, прослужившим два срока не подряд. При этом, раз он до этого уже возглавлял Белый дом, то его полномочия ограничены 22-й поправкой к Конституции — он не сможет баллотироваться в 2028 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша, республиканская партия