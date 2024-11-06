https://1prime.ru/20241106/tramp-852651444.html
Неожиданные успехи. Названы причины победы Трампа
Неожиданные успехи. Названы причины победы Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
Неожиданные успехи. Названы причины победы Трампа
По итогам прошедших выборов президента США можно сделать вывод, что победа республиканца Дональда Трампа обусловлена тремя ключевыми закономерностями, которые... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T18:51+0300
2024-11-06T18:51+0300
2024-11-06T18:51+0300
выборы в сша
сша
дональд трамп
республиканская партия
выборы в сша
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. По итогам прошедших выборов президента США можно сделать вывод, что победа республиканца Дональда Трампа обусловлена тремя ключевыми закономерностями, которые многие сторонники демократов не заметили, пишет политический эксперт Джеймс Джонсон для британского издания The Spectator.Так, согласно первоначальным моделям, оказавшимся в реальности неточными, пожилые избирательницы должны были проголосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис — вероятно, они действительно предпочли демократов, но без необходимого перевеса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ богатых пригородах, таких как округ Лаудон, штат Виргиния, преуспел Трамп. В пригородах Филадельфии Харрис превзошла показатели Байдена. Однако в сельской местности Трамп значительно переплюнул ХаррисВторая тенденция заключается в голосовании в сельских районах. Вечером можно было наблюдать массовую явку за Трампа в глубинке. В округах от Батлера, штат Пенсильвания, до Кларка, штат Мичиган, Трамп улучшал свои результаты 2020 года. Это заслуга мужчин, среди которых Трамп лидировал с более значимым отрывом, чем Харрис среди женщин.Третья причина — переход небелых избирателей на сторону Трампа. Телеканал NBC предрекает, что республиканец выиграл треть небелых голосов. Автор называет это исключительным поворотом для демографической группы, с которой у республиканцев издавна были трудности.Отмечается, что Трамп оказался способен получить больше небелых голосов, чем любой кандидат-республиканец более чем за 40 лет, что позволило ему нивелировать преимущество Харриса в округе Филадельфия, штат Пенсильвания. Он привлек новых избирателей и округа с преобладанием чернокожего населения, такие как Болдуин, штат Джорджия. Всего он выиграл латиноамериканских голосов больше, чем раньше.Трамп победил, приведя к урнам для голосования верных себе белых сельчан, а также сколотил совершенно новую коалицию из небелых избирателей, подводит итог автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, дональд трамп, республиканская партия, выборы в сша, камала харрис
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Республиканская партия, выборы в США, Камала Харрис
Неожиданные успехи. Названы причины победы Трампа
The Spectator: у победы Трампа есть три причины
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ.
По итогам прошедших выборов президента США можно сделать вывод, что победа республиканца Дональда Трампа обусловлена тремя ключевыми закономерностями, которые многие сторонники демократов не заметили, пишет политический эксперт Джеймс Джонсон для британского издания The Spectator
.
Так, согласно первоначальным моделям, оказавшимся в реальности неточными, пожилые избирательницы должны были проголосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис — вероятно, они действительно предпочли демократов, но без необходимого перевеса.
В богатых пригородах, таких как округ Лаудон, штат Виргиния, преуспел Трамп. В пригородах Филадельфии Харрис превзошла показатели Байдена. Однако в сельской местности Трамп значительно переплюнул Харрис
Плана нет, зато есть интрига: Трамп разворачивает Америку
Вторая тенденция заключается в голосовании в сельских районах. Вечером можно было наблюдать массовую явку за Трампа в глубинке. В округах от Батлера, штат Пенсильвания, до Кларка, штат Мичиган, Трамп улучшал свои результаты 2020 года. Это заслуга мужчин, среди которых Трамп лидировал с более значимым отрывом, чем Харрис среди женщин.
Третья причина — переход небелых избирателей на сторону Трампа. Телеканал NBC предрекает, что республиканец выиграл треть небелых голосов. Автор называет это исключительным поворотом для демографической группы, с которой у республиканцев издавна были трудности.
Отмечается, что Трамп оказался способен получить больше небелых голосов, чем любой кандидат-республиканец более чем за 40 лет, что позволило ему нивелировать преимущество Харриса в округе Филадельфия, штат Пенсильвания. Он привлек новых избирателей и округа с преобладанием чернокожего населения, такие как Болдуин, штат Джорджия. Всего он выиграл латиноамериканских голосов больше, чем раньше.
Трамп победил, приведя к урнам для голосования верных себе белых сельчан, а также сколотил совершенно новую коалицию из небелых избирателей, подводит итог автор.