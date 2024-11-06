https://1prime.ru/20241106/tramp-852652384.html

СМИ узнало о внимании Трампа к тому, кто из лидеров сам пойдет на контакт

СМИ узнало о внимании Трампа к тому, кто из лидеров сам пойдет на контакт - 06.11.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о внимании Трампа к тому, кто из лидеров сам пойдет на контакт

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах, внимательно наблюдает за тем, кто из мировых лидеров проявляет... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T20:15+0300

2024-11-06T20:15+0300

2024-11-06T20:16+0300

выборы в сша

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах, внимательно наблюдает за тем, кто из мировых лидеров проявляет инициативу к осуществлению контактов, передает телеканал CNN с ссылкой на источники. "Бывший президент Трамп и его союзники, по данным многочисленных источников, внимательно следят за тем, кто и когда выходит на связь... Трамп, который ценит как лояльность, так и лесть, наслаждался контактами с иностранными лидерами перед выборами и в частном порядке спрашивал, почему некоторые лидеры не пытались с ним связаться", - говорится в сообщении. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему по-прежнему неизвестно, будет ли глава государства Владимир Путин поздравлять Трампа с победой на выборах в США. По его словам, речь идет о выборах в недружественной стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины. Выборы президента в Соединенных Штатах состоялись 5 ноября. Демократов на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканцев - бывший президент Трамп. Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

https://1prime.ru/20241106/lukashenko-852652005.html

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дональд трамп, сша