https://1prime.ru/20241106/tramp-852653734.html

Уголовные дела против Трампа, возможно, прекратят, сообщает СМИ

Уголовные дела против Трампа, возможно, прекратят, сообщает СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ

Уголовные дела против Трампа, возможно, прекратят, сообщает СМИ

Министерство юстиции Соединенных Штатов рассматривает возможность прекращения федеральных уголовных дел в отношении кандидата в президенты от Республиканской... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T22:37+0300

2024-11-06T22:37+0300

2024-11-06T22:37+0300

выборы в сша

сша

минюст сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Министерство юстиции Соединенных Штатов рассматривает возможность прекращения федеральных уголовных дел в отношении кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на фоне прогнозируемой победе в выборах главы Белого дома, передает NBC со ссылкой на источники. "Чиновники министерства юстиции рассматривают возможность закрытия двух федеральных уголовных дел против избранного президента Дональда Трампа до его вступления в должность, чтобы соответствовать давней политике министерства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности", - уточняет телеканал со ссылкой на два осведомленных источника. Ранее Трамп просил прекратить уголовные дела против него. Он ссылался на постановление Верховного суда о том, что у него имеется иммунитет от юридического преследования за действия на президентском посту. Высшая инстанция сочла, что неприкосновенность не абсолютна, а распространяется только на действия в официальном качестве. Трамп настаивает, что его нельзя судить за действия, которые относятся к периоду его пребывания в должности президента, в том числе центральный эпизод процесса - штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы его соперника-демократа Джо Байдена. Сторонники Трампа напали тогда на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Когда протестующих выдворили , конгрессмены утвердили победу Байдена. Затем сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех дел, которые республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят политику 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет. Выборы президента прошли 5 ноября. Трамп, по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

https://1prime.ru/20241106/bayden-852653612.html

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сша, минюст сша, дональд трамп