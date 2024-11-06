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Ozon отметил сокращение объема чистого убытка по МСФО - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Ozon отметил сокращение объема чистого убытка по МСФО
Ozon отметил сокращение объема чистого убытка по МСФО - 06.11.2024, ПРАЙМ
Ozon отметил сокращение объема чистого убытка по МСФО
Чистый убыток Ozon в третьем квартале 2024 года составил 740 миллионов рублей против 22,055 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:40+0300
2024-11-06T09:44+0300
экономика
россия
ozon
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток Ozon в третьем квартале 2024 года составил 740 миллионов рублей против 22,055 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании по МСФО.Согласно данным таблицы, приведенным в отчете, чистый убыток за третий квартал составил 740 миллиона рублей, тогда как в третьем квартале 2023 года этот показатель был равен 22,055 миллиарда рублей. Убыток компании за 9 месяцев 2024 года составил 41,877 миллиарда рублей против 24,486 миллиарда рублей годом ранее."Рост валовой прибыли, а также единовременная страховая выплата 6,4 миллиарда рублей за ущерб от пожара на Новой Риге позволили компании сократить убыток с 22 миллиардов рублей в третьем квартале 2024 года до 0,7 миллиарда рублей по итогам отчетного периода", - сказано в отчете.В третьем квартале 2024 года выручка группы выросла на 41% год к году, до 153,7 миллиарда рублей, в компании это связывают с продолжающимся ростом выручки от услуг и процентной выручки финтеха. За 9 месяцев 2024 года выручка группы выросла на 35%, до 399,154 миллиарда рублей."Выручка от услуг выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 96,3 миллиарда рублей. Наибольший вклад в рост показателя внес 82% рост выручки от рекламы, до 35,5 миллиарда рублей. …Выручка от комиссий маркетплейса в третьем квартале 2024 года увеличилась на 28% год к году, до 52 миллиардов рублей, прежде всего за счет увеличения числа продавцов и роста их продаж", - сказано в отчете.Валовая прибыль компании в третьем квартале 2024 года выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,1 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за этот период составил 13 миллиардов рублей.
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россия, ozon
Экономика, РОССИЯ, OZON
09:40 06.11.2024 (обновлено: 09:44 06.11.2024)
 
Ozon отметил сокращение объема чистого убытка по МСФО

Чистый убыток Ozon по МСФО в III квартале составил 740 миллионов рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСклад Ozon
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток Ozon в третьем квартале 2024 года составил 740 миллионов рублей против 22,055 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании по МСФО.
Согласно данным таблицы, приведенным в отчете, чистый убыток за третий квартал составил 740 миллиона рублей, тогда как в третьем квартале 2023 года этот показатель был равен 22,055 миллиарда рублей. Убыток компании за 9 месяцев 2024 года составил 41,877 миллиарда рублей против 24,486 миллиарда рублей годом ранее.
"Рост валовой прибыли, а также единовременная страховая выплата 6,4 миллиарда рублей за ущерб от пожара на Новой Риге позволили компании сократить убыток с 22 миллиардов рублей в третьем квартале 2024 года до 0,7 миллиарда рублей по итогам отчетного периода", - сказано в отчете.
В третьем квартале 2024 года выручка группы выросла на 41% год к году, до 153,7 миллиарда рублей, в компании это связывают с продолжающимся ростом выручки от услуг и процентной выручки финтеха. За 9 месяцев 2024 года выручка группы выросла на 35%, до 399,154 миллиарда рублей.
"Выручка от услуг выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 96,3 миллиарда рублей. Наибольший вклад в рост показателя внес 82% рост выручки от рекламы, до 35,5 миллиарда рублей. …Выручка от комиссий маркетплейса в третьем квартале 2024 года увеличилась на 28% год к году, до 52 миллиардов рублей, прежде всего за счет увеличения числа продавцов и роста их продаж", - сказано в отчете.
Валовая прибыль компании в третьем квартале 2024 года выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,1 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за этот период составил 13 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯOZON
 
 
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