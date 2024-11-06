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ЕС может подогревать кризис на Украине после победы Трампа, заявили в ФРГ - 06.11.2024, ПРАЙМ
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ЕС может подогревать кризис на Украине после победы Трампа, заявили в ФРГ
ЕС может подогревать кризис на Украине после победы Трампа, заявили в ФРГ - 06.11.2024, ПРАЙМ
ЕС может подогревать кризис на Украине после победы Трампа, заявили в ФРГ
Даже после победы Дональда Трампа на выборах в США и возможного отказа от поддержки Украины, Евросоюз, скорее всего, будет разжигать украинский конфликт из... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T10:31+0300
2024-11-06T10:31+0300
выборы в сша
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БЕРЛИН, 6 ноя - ПРАЙМ. Даже после победы Дональда Трампа на выборах в США и возможного отказа от поддержки Украины, Евросоюз, скорее всего, будет разжигать украинский конфликт из собственных корыстных побуждений, заявил зампред парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель."Возможно, всем странам ЕС вместе удастся поддерживать конфликт (на Украине - ред.) в состоянии медленного кипения даже во время президентства Трампа", - отметил он в беседе с агентством РИА Новости.Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее набрал необходимые для победы 277 голосов выборщиков.Fox News сообщил, что соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис набрала всего лишь 226 голосов выборщиков.
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дональд трамп
Выборы в США, Дональд Трамп
10:31 06.11.2024
 
ЕС может подогревать кризис на Украине после победы Трампа, заявили в ФРГ

В АдГ опасаются, что ЕС будет подогревать конфликт на Украине даже при Трампе

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© Фото : Администрация Президента Украины
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БЕРЛИН, 6 ноя - ПРАЙМ. Даже после победы Дональда Трампа на выборах в США и возможного отказа от поддержки Украины, Евросоюз, скорее всего, будет разжигать украинский конфликт из собственных корыстных побуждений, заявил зампред парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.
"Возможно, всем странам ЕС вместе удастся поддерживать конфликт (на Украине - ред.) в состоянии медленного кипения даже во время президентства Трампа", - отметил он в беседе с агентством РИА Новости.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее набрал необходимые для победы 277 голосов выборщиков.
Fox News сообщил, что соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис набрала всего лишь 226 голосов выборщиков.
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