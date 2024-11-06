https://1prime.ru/20241106/ukraina-852648314.html

В Раде призвали Киев отказаться от "плана победы" Зеленского

В Раде призвали Киев отказаться от "плана победы" Зеленского - 06.11.2024, ПРАЙМ

В Раде призвали Киев отказаться от "плана победы" Зеленского

После победы в президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа Киеву придется отказаться от так называемого "плана победы", который предложил... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T16:18+0300

2024-11-06T16:18+0300

2024-11-06T16:23+0300

россия

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После победы в президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа Киеву придется отказаться от так называемого "плана победы", который предложил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом предупредил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Украинский парламентарий добавил, что Украине также придется отказаться от любых идей, которые основаны на ожидании того, что Запад что-то сделает для Киева. По его словам, при Трампе миропорядок будет базироваться на договоренностях, а не на правилах. "... мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны... Можно сказать окончательно - любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно задвинуть себе в....", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его мнению, Украине нужен некий собственный "план непобедимости". *Лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20241106/zelenskiy-852647360.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский