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В Раде призвали Киев отказаться от "плана победы" Зеленского
В Раде призвали Киев отказаться от "плана победы" Зеленского - 06.11.2024, ПРАЙМ
В Раде призвали Киев отказаться от "плана победы" Зеленского
После победы в президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа Киеву придется отказаться от так называемого "плана победы", который предложил... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T16:18+0300
2024-11-06T16:18+0300
2024-11-06T16:23+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После победы в президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа Киеву придется отказаться от так называемого "плана победы", который предложил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом предупредил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Украинский парламентарий добавил, что Украине также придется отказаться от любых идей, которые основаны на ожидании того, что Запад что-то сделает для Киева. По его словам, при Трампе миропорядок будет базироваться на договоренностях, а не на правилах. "... мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны... Можно сказать окончательно - любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно задвинуть себе в....", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его мнению, Украине нужен некий собственный "план непобедимости". *Лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов
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россия, украина, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
В Раде призвали Киев отказаться от "плана победы" Зеленского
Гончаренко*: Киеву придется отказаться от "плана победы"
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После победы в президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа Киеву придется отказаться от так называемого "плана победы", который предложил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом предупредил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Украинский парламентарий добавил, что Украине также придется отказаться от любых идей, которые основаны на ожидании того, что Запад что-то сделает для Киева. По его словам, при Трампе миропорядок будет базироваться на договоренностях, а не на правилах.
"... мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны... Можно сказать окончательно - любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно задвинуть себе в....", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его мнению, Украине нужен некий собственный "план непобедимости".
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*Лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов