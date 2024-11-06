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В Раде назвали условие для проведения выборов на Украине - 06.11.2024, ПРАЙМ
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В Раде назвали условие для проведения выборов на Украине
В Раде назвали условие для проведения выборов на Украине - 06.11.2024, ПРАЙМ
В Раде назвали условие для проведения выборов на Украине
Только американские санкции против главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников могут простимулировать проведение выборов на Украине. Об этом в... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T17:06+0300
2024-11-06T17:06+0300
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украина
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Только американские санкции против главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников могут простимулировать проведение выборов на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.Парламентские выборы на Украине должны были состояться в 2023 году, однако власти приняли решение отложить их на неизвестный срок, объяснил такую меру военным положением на территории государства."Рассказы Зеленского и (главы его офиса Андрея) Ермака о том, что выборы возможны только после войны, потому что "не все могут проголосовать" - не более, чем очередное вранье Просроченного и Неуполномоченного... Если же вы задались вопросом, как заставить сладкую парочку провести выборы, ответ очень прост. Надо их к этому сподвигнуть. Самым простым способом... являются санкции США при новой администрации", - написал депутат.Кроме того, депутат уточнил, что США также следует ввести санкции против заместителя главы офиса Зеленского Олега Татарова, а также экс-советника этого офиса Артема Шило, экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, бывшего заместителя главы украинской полиции Дмитрия Тышлека и замдиректора государственного бюро расследований Александра Удовиченко.
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россия, украина, сша
РОССИЯ, УКРАИНА, США
17:06 06.11.2024
 
В Раде назвали условие для проведения выборов на Украине

Депутат Рады Дубинский: только санкции заставят Зеленского провести выборы

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Только американские санкции против главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников могут простимулировать проведение выборов на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Парламентские выборы на Украине должны были состояться в 2023 году, однако власти приняли решение отложить их на неизвестный срок, объяснил такую меру военным положением на территории государства.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
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"Рассказы Зеленского и (главы его офиса Андрея) Ермака о том, что выборы возможны только после войны, потому что "не все могут проголосовать" - не более, чем очередное вранье Просроченного и Неуполномоченного... Если же вы задались вопросом, как заставить сладкую парочку провести выборы, ответ очень прост. Надо их к этому сподвигнуть. Самым простым способом... являются санкции США при новой администрации", - написал депутат.
Кроме того, депутат уточнил, что США также следует ввести санкции против заместителя главы офиса Зеленского Олега Татарова, а также экс-советника этого офиса Артема Шило, экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, бывшего заместителя главы украинской полиции Дмитрия Тышлека и замдиректора государственного бюро расследований Александра Удовиченко.
 
РОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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