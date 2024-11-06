https://1prime.ru/20241106/ukraina-852649456.html

В Раде назвали условие для проведения выборов на Украине

В Раде назвали условие для проведения выборов на Украине - 06.11.2024, ПРАЙМ

В Раде назвали условие для проведения выборов на Украине

Только американские санкции против главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников могут простимулировать проведение выборов на Украине. Об этом в... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T17:06+0300

2024-11-06T17:06+0300

2024-11-06T17:06+0300

россия

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Только американские санкции против главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников могут простимулировать проведение выборов на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.Парламентские выборы на Украине должны были состояться в 2023 году, однако власти приняли решение отложить их на неизвестный срок, объяснил такую меру военным положением на территории государства."Рассказы Зеленского и (главы его офиса Андрея) Ермака о том, что выборы возможны только после войны, потому что "не все могут проголосовать" - не более, чем очередное вранье Просроченного и Неуполномоченного... Если же вы задались вопросом, как заставить сладкую парочку провести выборы, ответ очень прост. Надо их к этому сподвигнуть. Самым простым способом... являются санкции США при новой администрации", - написал депутат.Кроме того, депутат уточнил, что США также следует ввести санкции против заместителя главы офиса Зеленского Олега Татарова, а также экс-советника этого офиса Артема Шило, экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, бывшего заместителя главы украинской полиции Дмитрия Тышлека и замдиректора государственного бюро расследований Александра Удовиченко.

https://1prime.ru/20241106/ukraina-852645048.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша