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Патрушев: Россия получит урожай зерна, который гарантирует продбезопасность

Патрушев: Россия получит урожай зерна, который гарантирует продбезопасность - 06.11.2024, ПРАЙМ

Патрушев: Россия получит урожай зерна, который гарантирует продбезопасность

Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T14:36+0300

2024-11-06T14:36+0300

2024-11-06T14:40+0300

экономика

россия

зерно

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев."С учетом развития отрасли... мы получим свои 130 миллионов тонн зерновых, которые гарантируют продовольственную безопасность и которые позволят нам выполнить наши экспортные задачи... Отрасль уверенно идет вперед", - сказал Патрушев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".В середине октября Патрушев уже озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.В 2023 году в РФ было собрано 144,9 миллиона тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы. А в 2022 году в стране был рекордный урожай зерна: всего было собрано 157,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых в весе после доработки, в том числе пшеницы - 104,2 миллиона тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, зерно