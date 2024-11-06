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Патрушев: Россия получит урожай зерна, который гарантирует продбезопасность - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Патрушев: Россия получит урожай зерна, который гарантирует продбезопасность
Патрушев: Россия получит урожай зерна, который гарантирует продбезопасность - 06.11.2024, ПРАЙМ
Патрушев: Россия получит урожай зерна, который гарантирует продбезопасность
Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T14:36+0300
2024-11-06T14:40+0300
экономика
россия
зерно
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев."С учетом развития отрасли... мы получим свои 130 миллионов тонн зерновых, которые гарантируют продовольственную безопасность и которые позволят нам выполнить наши экспортные задачи... Отрасль уверенно идет вперед", - сказал Патрушев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".В середине октября Патрушев уже озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.В 2023 году в РФ было собрано 144,9 миллиона тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы. А в 2022 году в стране был рекордный урожай зерна: всего было собрано 157,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых в весе после доработки, в том числе пшеницы - 104,2 миллиона тонн.
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россия, зерно
Экономика, РОССИЯ, зерно
14:36 06.11.2024 (обновлено: 14:40 06.11.2024)
 
Патрушев: Россия получит урожай зерна, который гарантирует продбезопасность

Патрушев: Россия в этом году получит урожай зерна в 130 миллионов тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"С учетом развития отрасли... мы получим свои 130 миллионов тонн зерновых, которые гарантируют продовольственную безопасность и которые позволят нам выполнить наши экспортные задачи... Отрасль уверенно идет вперед", - сказал Патрушев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
В середине октября Патрушев уже озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.
В 2023 году в РФ было собрано 144,9 миллиона тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы. А в 2022 году в стране был рекордный урожай зерна: всего было собрано 157,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых в весе после доработки, в том числе пшеницы - 104,2 миллиона тонн.
 
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