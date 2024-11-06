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Плана нет, зато есть интрига: Трамп разворачивает Америку

Плана нет, зато есть интрига: Трамп разворачивает Америку - 06.11.2024, ПРАЙМ

Плана нет, зато есть интрига: Трамп разворачивает Америку

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп становится 47-м президентом США, получив 277 голосов выборщиков и вернув этот пост после проигрыша второй раз в истории | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T18:44+0300

2024-11-06T18:44+0300

2024-11-06T18:44+0300

статья

дональд трамп

мировая торговля

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп становится 47-м президентом США, получив 277 голосов выборщиков и вернув этот пост после проигрыша второй раз в истории этой страны. Он уже посулил Соединенным Штатам новый "золотой век". Сможет ли Трамп вернуть Америке былое величие и на что стоит рассчитывать мировой экономике?Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИ невозможное возможноНесмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) Трамп был объявлен победителем выборов рядом ведущих новостных ресурсов и сервисов. По их данным, он набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270 и выиграл во всех ключевых штатах.Проигравшая выборы представитель демократов Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать победу соперника в конгрессе как председатель сената.Пока она воздерживается даже от традиционной для американской избирательной системы речи проигравшего.Буквально за день до выборов победителя предсказать было крайне сложно – соперники шли буквально "ноздря в ноздрю" и многие ожидали драматичных событий, подобно хаосу во время выборов 2020 года. Однако ситуация разрешилась достаточно быстро, и в штабе Трампа даже признались, что не ожидали таких результатов.Первой реакцией рынка на новости стало снижение котировок золота, которые росли весь последний год на усиливающейся геополитической напряженности и неопределенности в отношении мировой экономики. Зато доллар и акции на большинстве торговых площадок росли. Таким образом инвесторы отыгрывали информацию о том, что в США побеждает кандидат, более сосредоточенный на экономике, нежели на политике и идеях "экспорта демократии" по всему миру.Пока неясно, какой будет политика Трампа после возвращения в Белый дом и насколько он исполнит свои предвыборные обещания в отношении тарифной политики, мигрантов и снижения госдолга. А вот по отношению к остальному миру его приход к власти может означать усиление достаточно агрессивной риторики США, полагает профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Обещать – не значит женитьсяТарифный протекционизм – одно из любимых направлений внешнеторговой политики Трампа – серьезно отразится на международной торговле, которая и без того серьезно замедлилась в последние годы. Вполне возможно, что усилится тянущийся с 2017 года торговый конфликт США с Китаем, поскольку Трамп в предвыборных выступлениях обещал увеличить пошлины в отношении импорта из Китая на беспрецедентные 60 процентов."Китайский экспорт в США будет замедляться, а это серьезно отразится прежде всего на экономиках стран Юго-Восточной Азии, тесно интегрированных с Китаем по глобальным цепочкам поставок", - отмечает Смирнов.Впрочем как полагает Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина, вряд ли планы 60-процентных пошлин в отношении китайских товаров окажутся реальностью. Но в целом что-то подобное первому сроку Трампа, когда пошлины были подняты, а при Байдене так и не снижены, возможно.Глобальное производство также будет испытывать существенное замедление - ведь в ответ на американские тарифы другие страны, в частности, Китай, начнут вводить ответные пошлины.В итоге это еще больше затормозит глобальные цепочки поставок. "Поэтому в большем проигрыше окажутся те страны, которые ранее больше других были интегрированы в эти цепочки и в международную торговлю в целом", - рассуждает Смирнов.По словам Павла Севостьянова, действительного госсоветника РФ, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, внутренняя и внешняя политика могут стать более инфляционной, протекционистской и конфликтной, что способно повлиять на способность США сохранять ставки по облигациям займа на стабильном уровне. То есть хоть и на уровне риторики, но есть много экзистенциальных экономических рисков."Однако Трамп - очень опытный человек и руководитель с отличной командой, сумевший сделать невероятный поворот в американской политической истории, поэтому насколько его риторика и практические действия будут объединены - не столь очевидно, как может показаться", - признает эксперт.Самая большая интригаТрамп, вероятно, будет стремиться к курсу на снижение автономности и независимости Федеральной резервной системы (ФРС) – такие намерения он уже демонстрировал в ходе предыдущего президентского срока, пытаясь уволить главу регулятора Джерома Пауэлла. Если подобное повторится, возникнет повод для дополнительных сомнений в надежности доллара как глобальной резервной валюты, а также с точки зрения контроля над инфляцией, которая может усилиться.Вообще получение доступа к решениям ФРС и возможности влиять на ставки - это "самое интригующее и смелое намерение Трампа", говорит Свириденко. Подоплека может заключаться не только в желании исполнительной власти влиять на экономическое стимулирование, но и в политическом смысле.Во всем мире центробанки давно подозревают в прикрытии под независимостью инструмента политического влияния, которым можно воздействовать на политические процессы, в том числе через экономические механизмы. "Если традиция самостоятельности ЦБ будет нарушена в Америке, откуда она пошла, это может стать триггером изменений и в других центробанках мира", - считает Свириденко.Подхлестнуть экономикуПри относительно стабильной экономической ситуации в США в стране нарастает социально-экономическая дифференциация и проявляется все больше социальных проблем. Повышение пошлин на китайский импорт может ухудшить экономическую ситуацию в Соединенных Штатах, поскольку ускорит инфляцию."А ведь именно десятилетия свободной торговли, торговли без барьеров, во многом сделали Америку богатой", - напоминает Смирнов.В то же время речь идет об усилении внутреннего производства в США, ведь даже фрукты и овощи Америка в основном импортирует. Для изменения ситуации Трамп собирается снизить налоги.При этом он открыто заявляет о закрытии границ и пресечении потока нелегальной миграции. Некоторые считают, что это приведет к сокращению рабочей силы, перегреву экономики и скачку инфляции на фоне растущих пошлин."Однако Трамп прежде всего говорит о пресечении нелегальной миграции, которая привносит обычно низкопроизводительный труд. Поэтому компенсировать эффект планируется повышением технологичности экономики", - объясняет Свириденко.Прилетит ли черный лебедь?Что касается животрепещущего вопроса о курсе доллара, то пока эксперты ждут его укрепления за счет протекционистской политики Трампа и снижения налогов. Можно ждать роста внешних инвестиций в США. Но проблема госдолга остается – решить ее вряд сможет даже самый мудрый президент. Трамп, скорее всего, будет в этом смысле осторожен, так что мир скорее ждет экономическая стабилизация, нежели кризисы."Однако Трамп еще не утвержден президентом, а черные экономические лебеди приходят обычно, не ожидая политической повестки. Поэтому давайте дождемся финала", - предлагает Свириденко.Российский рынок акций позитивно отреагировал на новости из-за океана: в ходе торговой сессии он уверенно рос. Однако, по словам управляющего директора инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрия Целищева, если проводить параллель с аналогичной ситуацией в прошлом, то оптимизм может быстро поменяться на пессимизм и определенную депрессию на долгие месяцы."В лучшем случае наш фондовый рынок ждет "боковик" с последующим снижением", - считает он.Рынок драгметаллов ждёт небольшая коррекция с последующим ростом, так как повышенный спрос на актив-убежище никто не отменял. Сырье, в том числе нефть, довольно чувствительны к конфликтам. Их стоимость будет зависеть, в том числе, от внешней политики нового президента.История последних десятилетий показала, что мечты США о неолиберальном порядке не сбылись: всеобщего процветания в мире не случилось. Ни Трамп, ни Харрис в ходе предвыборной эпопеи не озвучили четких мер по поддержанию экономической мощи США, укреплению позиций американского доллара и решению проблем чрезмерного долга. Нет и идей по поводу процентных ставок – нужно их повышать, или понижать. Таким образом, полностью безопасной для мира экономической стратегии у нового лидера нет.Это означает, что новое президентство усилит курс на формирование нескольких геополитических центров силы, региональную торговлю в нацвалютах и появление объединений типа БРИКС и ШОС, в рамках которых будет формироваться новая архитектура глобального экономического регулирования. Нестабильность в экономике сохранится, а это означает, что время ставить точки над i еще не наступило.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

дональд трамп, мировая торговля