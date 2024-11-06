Новые вводные ноября: у рубля выбили почву из-под ног, но оставили подушку

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В ноябре ожидается ряд знаковых для рубля событий. Во-первых, Банк России продолжает ужесточать для банков условия привлечения валютной ликвидности через операции "валютный своп". С 28 октября процентные ставки по инструменты приравнены к ключевой ставке ЦБ.Кроме того, ежедневный лимит предоставления валютной ликвидности по свопу в очередной раз понижен до 15 млрд юаней, ранее регулятор понижал порог 21 октября, до 20 млрд с 25 млрд юаней.Подобные шаги обусловлены необходимостью минимизировать влияние операций ЦБ на рыночное ценообразование, равно как и ограничить активность банков в использовании операций для привлечения юаневого фондирования.Дело в том, что спрос на юаневую ликвидность значительно вырос в августе-сентябре из-за локальных дефицитов валюты и одновременно с этим активного кредитования в юанях (более привлекательного в условиях дорогостоящих рублевых ставок и отказа от "токсичных" доллара и евро). Краткосрочно ужесточение параметров по валютному свопу усилит дефицит иностранной валюты, что негативно для курса рубля.Во-вторых, Минфин нарастит в ноябре покупки валюты и золота на 35,5%, до 4,2 млрд рублей ежедневно в сравнении с 3,1 млрд руб. в прошлом месяце. Параллельно с этим Банк России продает юани на сумму 8,4 млрд рублей. В результате чистые продажи валюты сократятся до 4,2 млрд рублей в день против 5,3 млрд рублей в октябре, на 20,8%. Это также снижает поддержку рублю.В-третьих, приток валюты на внутренний российский рынок сужается из-за послаблений требований к экспортерам по обязательной продаже валютной выручки.Что в таком случае остается подушкой снизу, удерживающей российскую валюту от более сильной девальвации? Сохраняющийся профицит счета текущих операций и рост ставок по рублевым депозитам продолжают играть в пользу рубля, второе, в частности, повышает привлекательность рублевых вкладов, частично сдерживая отток капитала.Для смягчения колебаний валютных курсов МосБиржа объявила о запуске механизма стабилизации цен с 11 ноября в формате аукциона обновления цен. Это позволит стабилизировать цены в периоды повышенной волатильности. Принцип действия аналогичен дискретным аукционам на рынке акций, которые были введены вместо приостановки торгов. Запуск механизма логичен с учетом проблемы низкой ликвидности на биржевом рынке и может помочь сгладить негативный эффект дефицита валюты на курсы.Мы по-прежнему считаем, что фундаментально оснований для укрепления рубля недостаточно. Курс рубля продолжит оставаться в пределах 13,5-13,9 к юаню, 95-98 к доллару.Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В ноябре ожидается ряд знаковых для рубля событий. Во-первых, Банк России продолжает ужесточать для банков условия привлечения валютной ликвидности через операции "валютный своп". С 28 октября процентные ставки по инструменты приравнены к ключевой ставке ЦБ.
Кроме того, ежедневный лимит предоставления валютной ликвидности по свопу в очередной раз понижен до 15 млрд юаней, ранее регулятор понижал порог 21 октября, до 20 млрд с 25 млрд юаней.
Подобные шаги обусловлены необходимостью минимизировать влияние операций ЦБ на рыночное ценообразование, равно как и ограничить активность банков в использовании операций для привлечения юаневого фондирования.
Дело в том, что спрос на юаневую ликвидность значительно вырос в августе-сентябре из-за локальных дефицитов валюты и одновременно с этим активного кредитования в юанях (более привлекательного в условиях дорогостоящих рублевых ставок и отказа от "токсичных" доллара и евро). Краткосрочно ужесточение параметров по валютному свопу усилит дефицит иностранной валюты, что негативно для курса рубля.
Во-вторых, Минфин нарастит в ноябре покупки валюты и золота на 35,5%, до 4,2 млрд рублей ежедневно в сравнении с 3,1 млрд руб. в прошлом месяце. Параллельно с этим Банк России продает юани на сумму 8,4 млрд рублей. В результате чистые продажи валюты сократятся до 4,2 млрд рублей в день против 5,3 млрд рублей в октябре, на 20,8%. Это также снижает поддержку рублю.
В-третьих, приток валюты на внутренний российский рынок сужается из-за послаблений требований к экспортерам по обязательной продаже валютной выручки.
Что в таком случае остается подушкой снизу, удерживающей российскую валюту от более сильной девальвации? Сохраняющийся профицит счета текущих операций и рост ставок по рублевым депозитам продолжают играть в пользу рубля, второе, в частности, повышает привлекательность рублевых вкладов, частично сдерживая отток капитала.
Для смягчения колебаний валютных курсов МосБиржа объявила о запуске механизма стабилизации цен с 11 ноября в формате аукциона обновления цен. Это позволит стабилизировать цены в периоды повышенной волатильности. Принцип действия аналогичен дискретным аукционам на рынке акций, которые были введены вместо приостановки торгов. Запуск механизма логичен с учетом проблемы низкой ликвидности на биржевом рынке и может помочь сгладить негативный эффект дефицита валюты на курсы.
Мы по-прежнему считаем, что фундаментально оснований для укрепления рубля недостаточно. Курс рубля продолжит оставаться в пределах 13,5-13,9 к юаню, 95-98 к доллару.
Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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