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Трамп лидирует в Висконсине

Трамп лидирует в Висконсине - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в Висконсине

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у его соперницы Камалы Харрис, передает... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:44+0300

2024-11-06T05:44+0300

2024-11-06T05:44+0300

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дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у его соперницы Камалы Харрис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней. Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались демократу, действующему президенту США Джо Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах. Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша