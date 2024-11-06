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Трамп лидирует в Висконсине - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп лидирует в Висконсине
Трамп лидирует в Висконсине - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в Висконсине
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у его соперницы Камалы Харрис, передает... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T05:44+0300
2024-11-06T05:44+0300
выборы в сша
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы в сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у его соперницы Камалы Харрис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней. Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались демократу, действующему президенту США Джо Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах. Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США
05:44 06.11.2024
 
Трамп лидирует в Висконсине

Трамп лидирует в ключевом Висконсине с 60,7% против 38,0% у Харрис - AP

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Висконсин с 60,7% против 38,0% у его соперницы Камалы Харрис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней.
Висконсин с его 10 голосами выборщиков традиционно поддерживал демократов, но в 2016 году штат неожиданно перешел к Трампу. В 2020 году голоса вновь достались демократу, действующему президенту США Джо Байдену, при этом разрыв составлял менее 1% на обоих последних выборах.
Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Букмекеры пророчат Трампу уверенную победу на президентских выборах
05:35
 
Выборы в СШАСШАДональд ТрампКамала Харрисвыборы в США
 
 
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