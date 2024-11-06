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Особые отношения. Чем рискуют вкладчики банков, не вошедших в топ избранных - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Особые отношения. Чем рискуют вкладчики банков, не вошедших в топ избранных
Особые отношения. Чем рискуют вкладчики банков, не вошедших в топ избранных - 06.11.2024, ПРАЙМ
Особые отношения. Чем рискуют вкладчики банков, не вошедших в топ избранных
Банк России на прошлой неделе утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, оставив его без изменений. Опасно ли открывать вклад в банках, не... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T02:02+0300
2024-11-06T02:02+0300
эксклюзив
банковские вклады
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России на прошлой неделе утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, оставив его без изменений. Опасно ли открывать вклад в банках, не входящих в этот список, агентству “Прайм" рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.По словам эксперта, признание банка системно значимым означает снижение риска его дефолта, и как следствие, повышение его кредитных рейтингов."Монетарные власти с одной стороны предъявляют к ним более высокие надзорные требования, чем к обычным банкам, с другой стороны берут на себя неформальные обязательства поддержать системно значимый банк в трудную минуту, не допустив его банкротства (отзыва лицензии)", - разъяснил Акимов.Банки, не попавшие в список системно значимых, в той или иной мере подвержены риску отзыва лицензии. Это значит, могут пострадать средства кредиторов и вкладчиков, если они не подлежат страхованию. Риски могут быть как системными по своей природе (банковский кризис), так и индивидуальными (плохое управление банком).В России с 2004 года действует система страхования вкладов. Она распространяется на все банки в независимости от того являются ли они системно значимым или нет. Однако данная система страхует не все средства клиентов, напомнил эксперт.Поэтому, размещая средства в не системно значимом банке вы как вкладчик подвергаетесь следующим рискам:И, наконец, если вы открыли валютный вклад, и у банка отозвали лицензию, то вклад будет возвращен в рублях по курсу, установленному ЦБ на дату отзыва лицензии. Так как возврат средств происходит не раньше двух недель после отзыва лицензии, то вы можете получить меньше средств, если курс рубля за эти дни упал, подытожил Акимов.
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эксклюзив, банковские вклады
Эксклюзив, банковские вклады
02:02 06.11.2024
 
Особые отношения. Чем рискуют вкладчики банков, не вошедших в топ избранных

Доцент Акимов: средства в банках, не вошедших в топ-13, подвержены рискам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России на прошлой неделе утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, оставив его без изменений. Опасно ли открывать вклад в банках, не входящих в этот список, агентству “Прайм" рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
По словам эксперта, признание банка системно значимым означает снижение риска его дефолта, и как следствие, повышение его кредитных рейтингов.
"Монетарные власти с одной стороны предъявляют к ним более высокие надзорные требования, чем к обычным банкам, с другой стороны берут на себя неформальные обязательства поддержать системно значимый банк в трудную минуту, не допустив его банкротства (отзыва лицензии)", - разъяснил Акимов.
Банки, не попавшие в список системно значимых, в той или иной мере подвержены риску отзыва лицензии. Это значит, могут пострадать средства кредиторов и вкладчиков, если они не подлежат страхованию. Риски могут быть как системными по своей природе (банковский кризис), так и индивидуальными (плохое управление банком).
В России с 2004 года действует система страхования вкладов. Она распространяется на все банки в независимости от того являются ли они системно значимым или нет. Однако данная система страхует не все средства клиентов, напомнил эксперт.
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Поэтому, размещая средства в не системно значимом банке вы как вкладчик подвергаетесь следующим рискам:
  • Утрата части денежных средств. Сегодня в России действует лимит страхового возмещения по вкладам в 1,4 миллиона рублей. Все, что выше, в случае банкротства банка могут не вернуть вкладчику;
  • Утрата процентов по вкладам - страхуются только капитализированные проценты. Если вклад был с начислением процентов в конце срока действия вклада, а лицензия у банка была отозвана до наступления срока, то проценты вы не получите, даже несмотря на страховку.
И, наконец, если вы открыли валютный вклад, и у банка отозвали лицензию, то вклад будет возвращен в рублях по курсу, установленному ЦБ на дату отзыва лицензии. Так как возврат средств происходит не раньше двух недель после отзыва лицензии, то вы можете получить меньше средств, если курс рубля за эти дни упал, подытожил Акимов.
 
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