https://1prime.ru/20241106/vklady-852616065.html

Особые отношения. Чем рискуют вкладчики банков, не вошедших в топ избранных

Особые отношения. Чем рискуют вкладчики банков, не вошедших в топ избранных - 06.11.2024, ПРАЙМ

Особые отношения. Чем рискуют вкладчики банков, не вошедших в топ избранных

Банк России на прошлой неделе утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, оставив его без изменений. Опасно ли открывать вклад в банках, не... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T02:02+0300

2024-11-06T02:02+0300

2024-11-06T02:02+0300

эксклюзив

банковские вклады

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России на прошлой неделе утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций, оставив его без изменений. Опасно ли открывать вклад в банках, не входящих в этот список, агентству “Прайм" рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.По словам эксперта, признание банка системно значимым означает снижение риска его дефолта, и как следствие, повышение его кредитных рейтингов."Монетарные власти с одной стороны предъявляют к ним более высокие надзорные требования, чем к обычным банкам, с другой стороны берут на себя неформальные обязательства поддержать системно значимый банк в трудную минуту, не допустив его банкротства (отзыва лицензии)", - разъяснил Акимов.Банки, не попавшие в список системно значимых, в той или иной мере подвержены риску отзыва лицензии. Это значит, могут пострадать средства кредиторов и вкладчиков, если они не подлежат страхованию. Риски могут быть как системными по своей природе (банковский кризис), так и индивидуальными (плохое управление банком).В России с 2004 года действует система страхования вкладов. Она распространяется на все банки в независимости от того являются ли они системно значимым или нет. Однако данная система страхует не все средства клиентов, напомнил эксперт.Поэтому, размещая средства в не системно значимом банке вы как вкладчик подвергаетесь следующим рискам:И, наконец, если вы открыли валютный вклад, и у банка отозвали лицензию, то вклад будет возвращен в рублях по курсу, установленному ЦБ на дату отзыва лицензии. Так как возврат средств происходит не раньше двух недель после отзыва лицензии, то вы можете получить меньше средств, если курс рубля за эти дни упал, подытожил Акимов.

https://1prime.ru/20241103/nalog-852560818.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, банковские вклады