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"Они боятся". В ВСУ забили тревогу из-за победы Трампа на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
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"Они боятся". В ВСУ забили тревогу из-за победы Трампа на выборах
"Они боятся". В ВСУ забили тревогу из-за победы Трампа на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
"Они боятся". В ВСУ забили тревогу из-за победы Трампа на выборах
Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала опасения в ВСУ из-за возможности окончательно потерять контроль над Донбассом, передает Financial... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T16:07+0300
2024-11-06T16:07+0300
политика
сша
украина
всу
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала опасения в ВСУ из-за возможности окончательно потерять контроль над Донбассом, передает Financial Times."(Многие люди в ВСУ) боятся, что помощь от США прекратится, и мы, как минимум, потеряем Донбасс", - цитирует газета неназванного украинского чиновника из оборонной сферы.Ранее СМИ сообщали, что результаты выборов оказались неожиданными, так как Трамп был объявлен победителем уже через несколько часов после закрытия участков голосования. Многие эксперты ожидали его победы во всех ключевых штатах.
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сша
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сша, украина, всу, донбасс
Политика, США, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
16:07 06.11.2024
 
"Они боятся". В ВСУ забили тревогу из-за победы Трампа на выборах

FT: в ВСУ боятся окончательной потери контроля над Донбассом из-за победы Трампа

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала опасения в ВСУ из-за возможности окончательно потерять контроль над Донбассом, передает Financial Times.
"(Многие люди в ВСУ) боятся, что помощь от США прекратится, и мы, как минимум, потеряем Донбасс", - цитирует газета неназванного украинского чиновника из оборонной сферы.
Ранее СМИ сообщали, что результаты выборов оказались неожиданными, так как Трамп был объявлен победителем уже через несколько часов после закрытия участков голосования. Многие эксперты ожидали его победы во всех ключевых штатах.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Фицо допустил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине
15:17
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВСУДОНБАСС
 
 
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