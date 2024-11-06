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"Они боятся". В ВСУ забили тревогу из-за победы Трампа на выборах

"Они боятся". В ВСУ забили тревогу из-за победы Трампа на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ

"Они боятся". В ВСУ забили тревогу из-за победы Трампа на выборах

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала опасения в ВСУ из-за возможности окончательно потерять контроль над Донбассом, передает Financial... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T16:07+0300

2024-11-06T16:07+0300

2024-11-06T16:07+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала опасения в ВСУ из-за возможности окончательно потерять контроль над Донбассом, передает Financial Times."(Многие люди в ВСУ) боятся, что помощь от США прекратится, и мы, как минимум, потеряем Донбасс", - цитирует газета неназванного украинского чиновника из оборонной сферы.Ранее СМИ сообщали, что результаты выборов оказались неожиданными, так как Трамп был объявлен победителем уже через несколько часов после закрытия участков голосования. Многие эксперты ожидали его победы во всех ключевых штатах.

https://1prime.ru/20241106/fitso-852645897.html

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сша, украина, всу, донбасс