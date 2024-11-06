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В ЦБ спрогнозировали рост ВВП России в IV квартале
В ЦБ спрогнозировали рост ВВП России в IV квартале - 06.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ спрогнозировали рост ВВП России в IV квартале
Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:04+0300
2024-11-06T15:04+0300
2024-11-06T15:04+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ. Согласно опубликованному 25 октября обновленному среднесрочному прогнозу, регулятор сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%. Кроме того, он оставил прежними оценки роста ВВП России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
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россия, ввп
В ЦБ спрогнозировали рост ВВП России в IV квартале
Центробанк ожидает рост российского ВВП в IV квартале на 2-3%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ.
Согласно опубликованному 25 октября обновленному среднесрочному прогнозу, регулятор сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%. Кроме того, он оставил прежними оценки роста ВВП России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
ЦБ уточнил кредитные требования по своим операциям для банков