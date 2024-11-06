https://1prime.ru/20241106/vybory-852625549.html
В США закрылись первые избирательные участки
В США закрылись первые избирательные участки - 06.11.2024, ПРАЙМ
В США закрылись первые избирательные участки
Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T02:06+0300
2024-11-06T02:06+0300
2024-11-06T02:32+0300
выборы в сша
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки. Последними свои участки закроют Гавайи и Аляска, где голосование в основное завершится спустя шесть часов, в 8 утра по Москве. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://1prime.ru/20241106/ssha-852625098.html
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выборы в сша
выборы в США, Выборы в США
В США закрылись первые избирательные участки
Первые избирательные участки закрылись на выборах в США
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки.
Последними свои участки закроют Гавайи и Аляска, где голосование в основное завершится спустя шесть часов, в 8 утра по Москве.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США