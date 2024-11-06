https://1prime.ru/20241106/vybory-852626543.html

Опубликованы прогнозы итогов выборов по Кентукки, Индиане и Вермонту

Опубликованы прогнозы итогов выборов по Кентукки, Индиане и Вермонту - 06.11.2024, ПРАЙМ

Опубликованы прогнозы итогов выборов по Кентукки, Индиане и Вермонту

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прогнозируемо побеждает на выборах в штате Кентукки, в то время как демократ и | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:19+0300

2024-11-06T03:19+0300

2024-11-06T03:19+0300

выборы в сша

сша

дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прогнозируемо побеждает на выборах в штате Кентукки, в то время как демократ и вице-президент Камала Харрис побеждает в Вермонте, свидетельствуют окончательные прогнозы, которые публикует телеканал CNN. Также сообщается, что Трамп лидирует в Индиане, где уже обработана значительная часть голосов. Кентукки и Индиана традиционно считаются республиканскими штатами и не входят в число "колеблющихся", способных существенно повлиять на исход выборов. Вермонт, напротив, стабильно голосует за демократов и также не рассматривается как ключевой штат.

https://1prime.ru/20241106/obvineniya-852626391.html

сша

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сша, дональд трамп, камала харрис