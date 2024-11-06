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Трамп побеждает Харрис во втором колеблющемся штате - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп побеждает Харрис во втором колеблющемся штате
Трамп побеждает Харрис во втором колеблющемся штате - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп побеждает Харрис во втором колеблющемся штате
Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп одерживает победу над своим оппонентом Камалой Харрис на выборах в штате Джорджия. Об этом говорится в сообщении... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T08:51+0300
2024-11-06T08:52+0300
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп одерживает победу над своим оппонентом Камалой Харрис на выборах в штате Джорджия. Об этом говорится в сообщении телеканала NBC News.Отмечается, что Джорджия стала вторым из семи колеблющихся штатов, в котором Трамп завоевал большинство голосов. К подобным штатам также относятся Аризона, Висконсин, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Таким образом, после подсчета более чем 97 процентов бюллетеней, Трамп получает 51,1 процента голосов, а Харрис - только 47,4 процента. Победа в этом штате дает кандидату 16 голосов выборщиков. Первый этап президентских выборов в США проходит во вторник 5 ноября. В выборах участвую два кандидата - республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.
https://1prime.ru/20241106/kharris-852633976.html
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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша
США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США
08:51 06.11.2024 (обновлено: 08:52 06.11.2024)
 
Трамп побеждает Харрис во втором колеблющемся штате

NBC News: Трамп побеждает Харрис в Джорджии, втором из семи колеблющихся штатов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп одерживает победу над своим оппонентом Камалой Харрис на выборах в штате Джорджия. Об этом говорится в сообщении телеканала NBC News.
Отмечается, что Джорджия стала вторым из семи колеблющихся штатов, в котором Трамп завоевал большинство голосов. К подобным штатам также относятся Аризона, Висконсин, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Таким образом, после подсчета более чем 97 процентов бюллетеней, Трамп получает 51,1 процента голосов, а Харрис - только 47,4 процента.
Победа в этом штате дает кандидату 16 голосов выборщиков.
Первый этап президентских выборов в США проходит во вторник 5 ноября. В выборах участвую два кандидата - республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.
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