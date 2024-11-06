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NBC News: Трамп набирает 246 голосов выборщиков
NBC News: Трамп набирает 246 голосов выборщиков - 06.11.2024, ПРАЙМ
NBC News: Трамп набирает 246 голосов выборщиков
Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 246 голосов выборщиков, опережая свою оппонентку от Демократической партии... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:01+0300
2024-11-06T09:01+0300
2024-11-06T09:01+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 246 голосов выборщиков, опережая свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис, говорится в прогнозе NBC News.По прогнозному расчету телеканала, Харрис в настоящий момент заручилась поддержкой только 189 выборщиков.Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов. Решающими будут колеблющиеся штаты, включая Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию и Северную Каролину.По прогнозам американских СМИ, Трамп лидирует в шести из семи колеблющихся штатов.Одновременно с президентской гонкой, проходят выборы в Сенат США. По прогнозу Fox News, Республиканская партия получает большинство из 100 мест сената, забрав 51 место, в то время как демократы получили всего лишь 42 места.
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сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
NBC News: Трамп набирает 246 голосов выборщиков
NBC News: Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 246 голосов выборщиков, опережая свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис, говорится в прогнозе NBC News.
По прогнозному расчету телеканала, Харрис в настоящий момент заручилась поддержкой только 189 выборщиков.
Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов. Решающими будут колеблющиеся штаты, включая Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию и Северную Каролину.
По прогнозам американских СМИ, Трамп лидирует в шести из семи колеблющихся штатов.
Одновременно с президентской гонкой, проходят выборы в Сенат США. По прогнозу Fox News, Республиканская партия получает большинство из 100 мест сената, забрав 51 место, в то время как демократы получили всего лишь 42 места.
Трамп побеждает Харрис во втором колеблющемся штате