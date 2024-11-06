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Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах

Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах

Экс-президент США и кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп лидирует еще в пяти ключевых штатах после победы в двух, сообщает агентство Associated... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T09:39+0300

2024-11-06T09:39+0300

2024-11-06T09:39+0300

сша

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Экс-президент США и кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп лидирует еще в пяти ключевых штатах после победы в двух, сообщает агентство Associated Press.Ранее Трамп победил в двух колеблющихся штатах: Северной Каролине и Джорджии.Также кандидат лидирует в Мичигане с 52,3 процента голосов. В Аризоне Трамп набрал 49,9 процента, а в Пенсильвании по итогам подсчета 90 процентов голосов издание сообщает о лидерстве Трампа в 51,2 процента против 47,7 процента у Харрис.

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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис