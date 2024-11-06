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Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах
Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах
Экс-президент США и кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп лидирует еще в пяти ключевых штатах после победы в двух, сообщает агентство Associated... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:39+0300
2024-11-06T09:39+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Экс-президент США и кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп лидирует еще в пяти ключевых штатах после победы в двух, сообщает агентство Associated Press.Ранее Трамп победил в двух колеблющихся штатах: Северной Каролине и Джорджии.Также кандидат лидирует в Мичигане с 52,3 процента голосов. В Аризоне Трамп набрал 49,9 процента, а в Пенсильвании по итогам подсчета 90 процентов голосов издание сообщает о лидерстве Трампа в 51,2 процента против 47,7 процента у Харрис.
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США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах
AP: Трамп выиграл в двух ключевых для победы штатах и лидирует в еще пяти
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Экс-президент США и кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп лидирует еще в пяти ключевых штатах после победы в двух, сообщает агентство Associated Press.
Ранее Трамп победил в двух колеблющихся штатах: Северной Каролине и Джорджии.
Также кандидат лидирует в Мичигане с 52,3 процента голосов. В Аризоне Трамп набрал 49,9 процента, а в Пенсильвании по итогам подсчета 90 процентов голосов издание сообщает о лидерстве Трампа в 51,2 процента против 47,7 процента у Харрис.
Трамп лидирует в Мичигане и Висконсине