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Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах
Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах
Экс-президент США и кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп лидирует еще в пяти ключевых штатах после победы в двух, сообщает агентство Associated... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:39+0300
2024-11-06T09:39+0300
сша
выборы в сша
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Экс-президент США и кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп лидирует еще в пяти ключевых штатах после победы в двух, сообщает агентство Associated Press.Ранее Трамп победил в двух колеблющихся штатах: Северной Каролине и Джорджии.Также кандидат лидирует в Мичигане с 52,3 процента голосов. В Аризоне Трамп набрал 49,9 процента, а в Пенсильвании по итогам подсчета 90 процентов голосов издание сообщает о лидерстве Трампа в 51,2 процента против 47,7 процента у Харрис.
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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
09:39 06.11.2024
 
Трамп лидирует в еще пяти ключевых для победы на выборах штатах

AP: Трамп выиграл в двух ключевых для победы штатах и лидирует в еще пяти

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк" Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке
 Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Экс-президент США и кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп лидирует еще в пяти ключевых штатах после победы в двух, сообщает агентство Associated Press.
Ранее Трамп победил в двух колеблющихся штатах: Северной Каролине и Джорджии.
Также кандидат лидирует в Мичигане с 52,3 процента голосов. В Аризоне Трамп набрал 49,9 процента, а в Пенсильвании по итогам подсчета 90 процентов голосов издание сообщает о лидерстве Трампа в 51,2 процента против 47,7 процента у Харрис.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Трамп лидирует в Мичигане и Висконсине
07:55
 
СШАвыборы в СШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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