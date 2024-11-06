Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет на результатах выборов в США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
США - ПРАЙМ, 1920Выборы в США
https://1prime.ru/20241106/vybory-852648495.html
Российский рынок акций растет на результатах выборов в США
Российский рынок акций растет на результатах выборов в США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на результатах выборов в США
Российский рынок акций в среду демонстрирует уверенный рост на фоне новостей из США о результатах выборов президента, следует из данных Мосбиржи и комментариев... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T16:25+0300
2024-11-06T16:25+0300
выборы в сша
россия
сша
биржа
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в среду демонстрирует уверенный рост на фоне новостей из США о результатах выборов президента, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.15 мск растет на 1,67%, до 2 660,33 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 2,75%, до 73,45 доллара за баррель. "Российский рынок акций открылся с большим гэпом вверх и после кратковременной просадки некоторое время активно повышался, обновив недельный максимум. Индекс Мосбиржи превышал уровень 2700 пунктов, но закрепиться над ним не сумел, ощутимо откатившись в рамках коррекции от достигнутых вершин. Тем не менее наши фондовые индикаторы пока сохраняют внушительные достижения сессии", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Российский рынок вместе с другими реагировал на предварительные итоги выборов президента США, которые многими оцениваются более предпочтительными для России в плане перспектив ослабления санкционного режима и улучшения отношений с Западом, отмечает эксперт. "Главная новость дня и недели - это выборы в США, на которых Трамп одерживает победу. Индекс Мосбиржи открылся гэпом и в моменте показывал рост +3,5%", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Ключевой причиной для оптимизма стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Вероятно, инвесторы считают, что возвращение республиканца в Белый дом может способствовать некоторому улучшению российско-американских отношений. Тем не менее победа Трампа мало меняет фундаментальные условия на российском рынке, а перспектива смягчения санкционного давления остается призрачной. В связи с этим коррекция на рынке может возобновиться в ближайшие дни", - объясняет Гордей Смирнов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – расписки Ozon (+5,28%), "Алросы" (+4,12%), "Юнипро" (+3,46%), "Аэрофлота" (+3,43%), Московского кредитного банка (+3,31%), ОГК-2 (+2,96%). Снижение демонстрируют акции "Полюса" (-3,29%), "Самолета" (-2,18%), ПИКа (-2,15%), "Новабев Групп" (-0,78%), "Позитива" (-0,73%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи гэпом преодолел обозначенную ранее область сопротивления 2630–2650 пунктов. Правда, пока ускорить рост не получается. Тем не менее, если удастся закрепиться над уровнем 2650 пунктов, восходящее движение способно продолжиться со следующей целью в районе 2750 пунктов, где находится двухнедельная вершина", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия российского рынка в "зеленой зоне".
https://1prime.ru/20241106/tramp-852644429.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_2242e409f2cf8b2e7fae15e4aef00fec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, биржа, российский рынок акций
Выборы в США, РОССИЯ, США, биржа, российский рынок акций
16:25 06.11.2024
 
Российский рынок акций растет на результатах выборов в США

Российский рынок акций растет, реагируя на результаты выборов в США

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в среду демонстрирует уверенный рост на фоне новостей из США о результатах выборов президента, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.15 мск растет на 1,67%, до 2 660,33 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 2,75%, до 73,45 доллара за баррель.
"Российский рынок акций открылся с большим гэпом вверх и после кратковременной просадки некоторое время активно повышался, обновив недельный максимум. Индекс Мосбиржи превышал уровень 2700 пунктов, но закрепиться над ним не сумел, ощутимо откатившись в рамках коррекции от достигнутых вершин. Тем не менее наши фондовые индикаторы пока сохраняют внушительные достижения сессии", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Российский рынок вместе с другими реагировал на предварительные итоги выборов президента США, которые многими оцениваются более предпочтительными для России в плане перспектив ослабления санкционного режима и улучшения отношений с Западом, отмечает эксперт.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Решающий удар по неолибералам. В США оценили значение победы Трампа
14:25
"Главная новость дня и недели - это выборы в США, на которых Трамп одерживает победу. Индекс Мосбиржи открылся гэпом и в моменте показывал рост +3,5%", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Ключевой причиной для оптимизма стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Вероятно, инвесторы считают, что возвращение республиканца в Белый дом может способствовать некоторому улучшению российско-американских отношений. Тем не менее победа Трампа мало меняет фундаментальные условия на российском рынке, а перспектива смягчения санкционного давления остается призрачной. В связи с этим коррекция на рынке может возобновиться в ближайшие дни", - объясняет Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – расписки Ozon (+5,28%), "Алросы" (+4,12%), "Юнипро" (+3,46%), "Аэрофлота" (+3,43%), Московского кредитного банка (+3,31%), ОГК-2 (+2,96%).
Снижение демонстрируют акции "Полюса" (-3,29%), "Самолета" (-2,18%), ПИКа (-2,15%), "Новабев Групп" (-0,78%), "Позитива" (-0,73%).
ПРОГНОЗЫ
"Индекс Мосбиржи гэпом преодолел обозначенную ранее область сопротивления 2630–2650 пунктов. Правда, пока ускорить рост не получается. Тем не менее, если удастся закрепиться над уровнем 2650 пунктов, восходящее движение способно продолжиться со следующей целью в районе 2750 пунктов, где находится двухнедельная вершина", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия российского рынка в "зеленой зоне".
 
Выборы в СШАРОССИЯСШАбиржароссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала