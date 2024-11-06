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Российский рынок акций растет на результатах выборов в США

Российский рынок акций растет на результатах выборов в США - 06.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет на результатах выборов в США

Российский рынок акций в среду демонстрирует уверенный рост на фоне новостей из США о результатах выборов президента, следует из данных Мосбиржи и комментариев... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T16:25+0300

2024-11-06T16:25+0300

2024-11-06T16:25+0300

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сша

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российский рынок акций

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в среду демонстрирует уверенный рост на фоне новостей из США о результатах выборов президента, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.15 мск растет на 1,67%, до 2 660,33 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 2,75%, до 73,45 доллара за баррель. "Российский рынок акций открылся с большим гэпом вверх и после кратковременной просадки некоторое время активно повышался, обновив недельный максимум. Индекс Мосбиржи превышал уровень 2700 пунктов, но закрепиться над ним не сумел, ощутимо откатившись в рамках коррекции от достигнутых вершин. Тем не менее наши фондовые индикаторы пока сохраняют внушительные достижения сессии", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Российский рынок вместе с другими реагировал на предварительные итоги выборов президента США, которые многими оцениваются более предпочтительными для России в плане перспектив ослабления санкционного режима и улучшения отношений с Западом, отмечает эксперт. "Главная новость дня и недели - это выборы в США, на которых Трамп одерживает победу. Индекс Мосбиржи открылся гэпом и в моменте показывал рост +3,5%", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Ключевой причиной для оптимизма стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Вероятно, инвесторы считают, что возвращение республиканца в Белый дом может способствовать некоторому улучшению российско-американских отношений. Тем не менее победа Трампа мало меняет фундаментальные условия на российском рынке, а перспектива смягчения санкционного давления остается призрачной. В связи с этим коррекция на рынке может возобновиться в ближайшие дни", - объясняет Гордей Смирнов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – расписки Ozon (+5,28%), "Алросы" (+4,12%), "Юнипро" (+3,46%), "Аэрофлота" (+3,43%), Московского кредитного банка (+3,31%), ОГК-2 (+2,96%). Снижение демонстрируют акции "Полюса" (-3,29%), "Самолета" (-2,18%), ПИКа (-2,15%), "Новабев Групп" (-0,78%), "Позитива" (-0,73%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи гэпом преодолел обозначенную ранее область сопротивления 2630–2650 пунктов. Правда, пока ускорить рост не получается. Тем не менее, если удастся закрепиться над уровнем 2650 пунктов, восходящее движение способно продолжиться со следующей целью в районе 2750 пунктов, где находится двухнедельная вершина", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия российского рынка в "зеленой зоне".

https://1prime.ru/20241106/tramp-852644429.html

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россия, сша, биржа, российский рынок акций