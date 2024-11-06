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В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров

В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров - 06.11.2024, ПРАЙМ

В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров

Смена главы Белого дома может предоставить Вашингтоны возможность изменить свои подходы на международной арене. Об этом в беседе с агентством РИА Новости... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T11:12+0300

2024-11-06T11:12+0300

2024-11-06T11:12+0300

выборы в сша

сша

дональд трамп

республиканская партия

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Смена главы Белого дома может предоставить Вашингтоны возможность изменить свои подходы на международной арене. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил российский сенатор Сергей Перминов.Таким образом он прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в США. По словам сенатора, стиль Трампа в ведении внешней политики будет кардинально отличаться от его предшественника."Знаковая смена администрации в Белом доме, которая открывает окно возможностей для переоценки подходов США по целому ряду вопросов, в том числе и на международной арене. Было много заявлений, которые в предстоящие месяцы будут наполняться реальным содержанием", - сказал Перминов. В то же время российский политик уточнил, что время покажет, насколько "масштабным будет "манёвр Трампа", в особенности в условиях того, что шансы получения республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса очень велики.

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сша, дональд трамп, республиканская партия