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В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров
В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров - 06.11.2024, ПРАЙМ
В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров
Смена главы Белого дома может предоставить Вашингтоны возможность изменить свои подходы на международной арене. Об этом в беседе с агентством РИА Новости... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T11:12+0300
2024-11-06T11:12+0300
2024-11-06T11:12+0300
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дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Смена главы Белого дома может предоставить Вашингтоны возможность изменить свои подходы на международной арене. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил российский сенатор Сергей Перминов.Таким образом он прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в США. По словам сенатора, стиль Трампа в ведении внешней политики будет кардинально отличаться от его предшественника."Знаковая смена администрации в Белом доме, которая открывает окно возможностей для переоценки подходов США по целому ряду вопросов, в том числе и на международной арене. Было много заявлений, которые в предстоящие месяцы будут наполняться реальным содержанием", - сказал Перминов. В то же время российский политик уточнил, что время покажет, насколько "масштабным будет "манёвр Трампа", в особенности в условиях того, что шансы получения республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса очень велики.
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сша, дональд трамп, республиканская партия
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Республиканская партия
В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров
Сенатор РФ: смена власти в США может изменить подходы страны на мировой арене
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Смена главы Белого дома может предоставить Вашингтоны возможность изменить свои подходы на международной арене. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил российский сенатор Сергей Перминов.
Таким образом он прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в США. По словам сенатора, стиль Трампа в ведении внешней политики будет кардинально отличаться от его предшественника.
"Знаковая смена администрации в Белом доме, которая открывает окно возможностей для переоценки подходов США по целому ряду вопросов, в том числе и на международной арене. Было много заявлений, которые в предстоящие месяцы будут наполняться реальным содержанием", - сказал Перминов.
В то же время российский политик уточнил, что время покажет, насколько "масштабным будет "манёвр Трампа", в особенности в условиях того, что шансы получения республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса очень велики.
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах