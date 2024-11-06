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В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров - 06.11.2024, ПРАЙМ
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В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров
В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров - 06.11.2024, ПРАЙМ
В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров
Смена главы Белого дома может предоставить Вашингтоны возможность изменить свои подходы на международной арене. Об этом в беседе с агентством РИА Новости... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T11:12+0300
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Смена главы Белого дома может предоставить Вашингтоны возможность изменить свои подходы на международной арене. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил российский сенатор Сергей Перминов.Таким образом он прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в США. По словам сенатора, стиль Трампа в ведении внешней политики будет кардинально отличаться от его предшественника."Знаковая смена администрации в Белом доме, которая открывает окно возможностей для переоценки подходов США по целому ряду вопросов, в том числе и на международной арене. Было много заявлений, которые в предстоящие месяцы будут наполняться реальным содержанием", - сказал Перминов. В то же время российский политик уточнил, что время покажет, насколько "масштабным будет "манёвр Трампа", в особенности в условиях того, что шансы получения республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса очень велики.
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сша, дональд трамп, республиканская партия
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Республиканская партия
11:12 06.11.2024
 
В России рассказали, как изменится подход США на мировой арене после выбров

Сенатор РФ: смена власти в США может изменить подходы страны на мировой арене

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Смена главы Белого дома может предоставить Вашингтоны возможность изменить свои подходы на международной арене. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил российский сенатор Сергей Перминов.
Таким образом он прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в США. По словам сенатора, стиль Трампа в ведении внешней политики будет кардинально отличаться от его предшественника.
"Знаковая смена администрации в Белом доме, которая открывает окно возможностей для переоценки подходов США по целому ряду вопросов, в том числе и на международной арене. Было много заявлений, которые в предстоящие месяцы будут наполняться реальным содержанием", - сказал Перминов.
В то же время российский политик уточнил, что время покажет, насколько "масштабным будет "манёвр Трампа", в особенности в условиях того, что шансы получения республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса очень велики.
# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
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Выборы в СШАСШАДональд ТрампРеспубликанская партия
 
 
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