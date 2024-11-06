https://1prime.ru/20241106/vychet-852626929.html
Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах"
Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах" - 06.11.2024, ПРАЙМ
Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах"
Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:41+0300
2024-11-06T03:41+0300
2024-11-06T03:41+0300
налоги
налоговый вычет
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_13f25b053ac1523d54894bcaa7f98207.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", - рассказали там. В аппарате добавили, что на текущий момент на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов - образование, здоровье, спорт - и за недвижимость, включая вычет за ипотеку. Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России. По НДФЛ предусмотрены вычеты: стандартные (на самого налогоплательщика и на детей); социальные (вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений); имущественные (доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья); профессиональные (вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности).
https://1prime.ru/20240703/gto-849681097.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/95/835669547_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9536522d03cfbc601b58b18fabad227b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
налоговый вычет
Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах"
Григоренко: оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируется внедрить в 2025 году
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", - рассказали там.
В аппарате добавили, что на текущий момент на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов - образование, здоровье, спорт - и за недвижимость, включая вычет за ипотеку.
Минфин сообщил об увеличении налогового вычета за сдачу ГТО
Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России.
По НДФЛ предусмотрены вычеты: стандартные (на самого налогоплательщика и на детей); социальные (вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений); имущественные (доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья); профессиональные (вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности).