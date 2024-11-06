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Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах" - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах"
Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах" - 06.11.2024, ПРАЙМ
Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах"
Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:41+0300
2024-11-06T03:41+0300
налоги
налоговый вычет
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", - рассказали там. В аппарате добавили, что на текущий момент на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов - образование, здоровье, спорт - и за недвижимость, включая вычет за ипотеку. Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России. По НДФЛ предусмотрены вычеты: стандартные (на самого налогоплательщика и на детей); социальные (вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений); имущественные (доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья); профессиональные (вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности).
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налоговый вычет
Налоги, налоговый вычет
03:41 06.11.2024
 
Назван срок внедрения функции оформления налогового вычета на "Госуслугах"

Григоренко: оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируется внедрить в 2025 году

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", - рассказали там.
В аппарате добавили, что на текущий момент на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов - образование, здоровье, спорт - и за недвижимость, включая вычет за ипотеку.
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Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России.
По НДФЛ предусмотрены вычеты: стандартные (на самого налогоплательщика и на детей); социальные (вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений); имущественные (доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья); профессиональные (вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности).
 
Налогиналоговый вычет
 
 
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