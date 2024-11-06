https://1prime.ru/20241106/zelenskiy-852647360.html
На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского"
На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского" - 06.11.2024, ПРАЙМ
На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского"
Камала Харрис стала еще одним политиком, которого настигло проклятие "рукопожатия Зеленского". Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:41+0300
2024-11-06T15:41+0300
2024-11-06T15:41+0300
сша
камала харрис
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Камала Харрис стала еще одним политиком, которого настигло проклятие "рукопожатия Зеленского". Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.Об этом журналист написал в своем аккаунте в социальной сети X. К своему посту он прикрепил фото, сделанное на встрече украинского лидера с европейскими политиками, которых "проклятие Зеленского" вычеркивало из политической жизни.Среди этих политиков числятся экс-премьер Британии Борис Джонсон, экс-премьер Франции Санна Марин, ныне покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Список завершила кандидат на президентских выборах в США Камала Харрис, которая уступила лидерство республиканцу Дональду Трампу.
https://1prime.ru/20241106/kharris-852635891.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, камала харрис, владимир зеленский
США, Камала Харрис, Владимир Зеленский
На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского"
Боуз: "проклятие Зеленского" настигло Камалу Харрис
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Камала Харрис стала еще одним политиком, которого настигло проклятие "рукопожатия Зеленского". Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
Об этом журналист написал в своем аккаунте в социальной сети X
. К своему посту он прикрепил фото, сделанное на встрече украинского лидера с европейскими политиками, которых "проклятие Зеленского" вычеркивало из политической жизни.
Среди этих политиков числятся экс-премьер Британии Борис Джонсон, экс-премьер Франции Санна Марин, ныне покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Список завершила кандидат на президентских выборах в США Камала Харрис, которая уступила лидерство республиканцу Дональду Трампу.
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии, сообщает AP