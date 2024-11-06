https://1prime.ru/20241106/zelenskiy-852647360.html

На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского"

На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского" - 06.11.2024, ПРАЙМ

На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского"

Камала Харрис стала еще одним политиком, которого настигло проклятие "рукопожатия Зеленского". Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T15:41+0300

2024-11-06T15:41+0300

2024-11-06T15:41+0300

сша

камала харрис

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Камала Харрис стала еще одним политиком, которого настигло проклятие "рукопожатия Зеленского". Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.Об этом журналист написал в своем аккаунте в социальной сети X. К своему посту он прикрепил фото, сделанное на встрече украинского лидера с европейскими политиками, которых "проклятие Зеленского" вычеркивало из политической жизни.Среди этих политиков числятся экс-премьер Британии Борис Джонсон, экс-премьер Франции Санна Марин, ныне покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Список завершила кандидат на президентских выборах в США Камала Харрис, которая уступила лидерство республиканцу Дональду Трампу.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852635891.html

сша

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сша, камала харрис, владимир зеленский