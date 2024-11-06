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На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского" - 06.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского"
На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского" - 06.11.2024, ПРАЙМ
На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского"
Камала Харрис стала еще одним политиком, которого настигло проклятие "рукопожатия Зеленского". Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:41+0300
2024-11-06T15:41+0300
сша
камала харрис
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Камала Харрис стала еще одним политиком, которого настигло проклятие "рукопожатия Зеленского". Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.Об этом журналист написал в своем аккаунте в социальной сети X. К своему посту он прикрепил фото, сделанное на встрече украинского лидера с европейскими политиками, которых "проклятие Зеленского" вычеркивало из политической жизни.Среди этих политиков числятся экс-премьер Британии Борис Джонсон, экс-премьер Франции Санна Марин, ныне покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Список завершила кандидат на президентских выборах в США Камала Харрис, которая уступила лидерство республиканцу Дональду Трампу.
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сша
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сша, камала харрис, владимир зеленский
США, Камала Харрис, Владимир Зеленский
15:41 06.11.2024
 
На Западе объяснили проигрыш Харрис "проклятием Зеленского"

Боуз: "проклятие Зеленского" настигло Камалу Харрис

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Камала Харрис стала еще одним политиком, которого настигло проклятие "рукопожатия Зеленского". Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
Об этом журналист написал в своем аккаунте в социальной сети X. К своему посту он прикрепил фото, сделанное на встрече украинского лидера с европейскими политиками, которых "проклятие Зеленского" вычеркивало из политической жизни.
Среди этих политиков числятся экс-премьер Британии Борис Джонсон, экс-премьер Франции Санна Марин, ныне покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Список завершила кандидат на президентских выборах в США Камала Харрис, которая уступила лидерство республиканцу Дональду Трампу.
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии, сообщает AP
09:48
 
СШАКамала ХаррисВладимир Зеленский
 
 
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