https://1prime.ru/20241106/zoloto-852642278.html

Эксперт спрогнозировал судьбу золота после победы Трампа

Эксперт спрогнозировал судьбу золота после победы Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал судьбу золота после победы Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах президента США золото ждёт ценовая коррекция из-за возможного снижения числа активных мировых конфликтов в период его... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T13:47+0300

2024-11-06T13:47+0300

2024-11-06T13:47+0300

выборы в сша

сша

золото

рынок драгметаллов

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После победы Дональда Трампа на выборах президента США золото ждёт ценовая коррекция из-за возможного снижения числа активных мировых конфликтов в период его президентства, драгметалл может подешеветь до 2 600 долларов за тройскую унцию, сказал в беседе с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. "Президентство Трампа в прошлый раз серьёзно снизило количество активных мировых конфликтов, что для золота как защитного актива не очень позитивно. С другой стороны, Трамп сторонник торгового давления на Китай, что будет подразумевать санкции и ограничения, а это уже фактор, ослабляющий доллар. По итогу скорее всего золото ждёт некоторая коррекция до уровней 2 600 долларов США за тройскую унцию", - ответил Худалов на вопрос о том, как победа Трампа отразиться на стоимости драгоценного металла. По состоянию на 13.24 мск золото торгуется по цене декабрьского фьючерса в 2 732 доллара за тройскую унцию. Таким образом, потенциал снижения котировок составляет около 5%. При этом, по мнению Худалова, до конца года котировки не снизятся ниже 2 700 долларов за тройскую унцию, так как в ноябре ожидается снижение учётной ставки Федеральной резервной системой США, которое поддержит объём ликвидности на сырьевых рынках и, конечно, на рынке золота. "Проблема высокой мировой инфляции никуда не ушла, и в качестве контринфляционного инструмента золото свою роль сохранит", - также подчеркнул он.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852637637.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, золото, рынок драгметаллов