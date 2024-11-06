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Эксперт спрогнозировал судьбу золота после победы Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/zoloto-852642278.html
Эксперт спрогнозировал судьбу золота после победы Трампа
Эксперт спрогнозировал судьбу золота после победы Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал судьбу золота после победы Трампа
После победы Дональда Трампа на выборах президента США золото ждёт ценовая коррекция из-за возможного снижения числа активных мировых конфликтов в период его... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T13:47+0300
2024-11-06T13:47+0300
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сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После победы Дональда Трампа на выборах президента США золото ждёт ценовая коррекция из-за возможного снижения числа активных мировых конфликтов в период его президентства, драгметалл может подешеветь до 2 600 долларов за тройскую унцию, сказал в беседе с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. "Президентство Трампа в прошлый раз серьёзно снизило количество активных мировых конфликтов, что для золота как защитного актива не очень позитивно. С другой стороны, Трамп сторонник торгового давления на Китай, что будет подразумевать санкции и ограничения, а это уже фактор, ослабляющий доллар. По итогу скорее всего золото ждёт некоторая коррекция до уровней 2 600 долларов США за тройскую унцию", - ответил Худалов на вопрос о том, как победа Трампа отразиться на стоимости драгоценного металла. По состоянию на 13.24 мск золото торгуется по цене декабрьского фьючерса в 2 732 доллара за тройскую унцию. Таким образом, потенциал снижения котировок составляет около 5%. При этом, по мнению Худалова, до конца года котировки не снизятся ниже 2 700 долларов за тройскую унцию, так как в ноябре ожидается снижение учётной ставки Федеральной резервной системой США, которое поддержит объём ликвидности на сырьевых рынках и, конечно, на рынке золота. "Проблема высокой мировой инфляции никуда не ушла, и в качестве контринфляционного инструмента золото свою роль сохранит", - также подчеркнул он.
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сша, золото, рынок драгметаллов
Выборы в США, США, золото, рынок драгметаллов
13:47 06.11.2024
 
Эксперт спрогнозировал судьбу золота после победы Трампа

Эксперт Худалов: после победы Трампа золото ждёт ценовая коррекция до $2600

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После победы Дональда Трампа на выборах президента США золото ждёт ценовая коррекция из-за возможного снижения числа активных мировых конфликтов в период его президентства, драгметалл может подешеветь до 2 600 долларов за тройскую унцию, сказал в беседе с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов.
Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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"Президентство Трампа в прошлый раз серьёзно снизило количество активных мировых конфликтов, что для золота как защитного актива не очень позитивно. С другой стороны, Трамп сторонник торгового давления на Китай, что будет подразумевать санкции и ограничения, а это уже фактор, ослабляющий доллар. По итогу скорее всего золото ждёт некоторая коррекция до уровней 2 600 долларов США за тройскую унцию", - ответил Худалов на вопрос о том, как победа Трампа отразиться на стоимости драгоценного металла.
По состоянию на 13.24 мск золото торгуется по цене декабрьского фьючерса в 2 732 доллара за тройскую унцию. Таким образом, потенциал снижения котировок составляет около 5%.
При этом, по мнению Худалова, до конца года котировки не снизятся ниже 2 700 долларов за тройскую унцию, так как в ноябре ожидается снижение учётной ставки Федеральной резервной системой США, которое поддержит объём ликвидности на сырьевых рынках и, конечно, на рынке золота.
"Проблема высокой мировой инфляции никуда не ушла, и в качестве контринфляционного инструмента золото свою роль сохранит", - также подчеркнул он.
 
Выборы в СШАСШАзолоторынок драгметаллов
 
 
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